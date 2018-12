“Debemos pensar cómo financiar la protección social”

El gerente de Práctica Global de Protección Social y Empleo para la región de Latino América y el Caribe del Banco Mundial, Pablo Gottret, señaló los cambios profundos que afectan al mercado laboral y que están arriesgando la financiación de los sistemas de protección social, no solo en América Latina, sino en todo el mundo.

“Los jóvenes ya no quieren quedarse en una empresa toda su vida, quieren rotar, no tener un solo patrón y tienen varios ingresos. ¿Quién financiará la seguridad social? La protección social y la administración de riesgos, como la pensábamos antes en la que el patrón descontaba del salario la contribución y en la que cotizaba por años para tener una pensión... esa noción no necesariamente es válida ya.

—En América Latina hemos pasado años preocupados por la informalidad...

Esa tasa no va a disminuir. Va a aumentar. Es más, los países a los que mirábamos, Europa, el porcentaje de personas que trabajan en sistemas empresariales o bajo contratos formales está disminuyendo, se están volviendo más “informales”. Entonces, tenemos que tener la mente abierta y pensar cómo vamos a administrar los riesgos de vejez, de salud, de trabajo, cómo financiaremos esos esquemas.

—¿Cómo adelantarnos a esa crisis?

Hay que empezar un diálogo. Los sistemas de protección social han evolucionado a través del tiempo. Lo que nos está indicando el mercado laboral es que hay que seguir evolucionando. Los mercados laborales se están flexibilizando de facto, y debemos marchar hacia asegurar a la persona, no al puesto de trabajo.

—¿Es el único cambio?

Las actividades manuales van a ser reemplazadas por máquinas y las que se incrementarán son las que requieren capacidades cognitivas, y cuando uno ve dónde se concentran estas habilidades, es en las personas de mayores ingresos. ¿Qué pasará con los pobres? Si no trabajamos en capital humano, crecerá la desigualdad.