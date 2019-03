$!Centrales sindicales no hablarán de reclasificación empresarial ahora

SANTO DOMINGO. Los señalamientos de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) de exigir una reclasificación empresarial a la hora de otorgar un aumento salarial, son rechazados por las centrales sindicales, que argumentan que esa solicitud es solo para dilatar el proceso de diálogo.

“Aceptaron ir por adelantado y al mismo tiempo que aceptan uno de sus sectores intenta boicotear el proceso, alargar el proceso planteando un ingrediente que no tiene que ver con la discusión en el Comité Nacional de Salarios”, indicó el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu.

De su lado, la dirigente sindical Eulogia Familia dijo que el movimiento sindical aspira a que el 30 % de aumento salarial que proponen no sea rebajado, sino que los trabajadores puedan alcanzar ese aumento porque el primer quintil de la canasta familiar no es alcanzado por los pobres del país.

Dijo que el movimiento sindical no piensa ceder en su demanda de un 30 %. Indica que, aunque las Mipymes están diciendo que hay que fraccionar los salarios, eso no se corresponde con la realidad de la política económica mundial porque la tendencia es mejorar los salarios, no disminuirlos como ellos están planteando.

El próximo 25 de marzo se vuelven a encontrar las centrales sindicales, los empleadores y las autoridades del Ministerio de Trabajo, en el Comité Nacional de Salarios (CNS), donde se tiene previsto que los empresarios presenten su contrapropuesta para aumentar los salarios a los trabajadores del sector privado no sectorizado.