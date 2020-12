$!Aseguran que el efecto del COVID-19 durará varios años

El rector adjunto de Asuntos Internacionales de Cornell University, Gustavo Flores-Macías, dijo que América Latina no destaca por un buen desempeño en lo que se refiere al manejo de la pandemia, cuyo efecto en la región será por varios años.

Así lo señaló durante la conferencia virtual Think Economics, organizado por la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, donde agregó que al menos 14 % de la población económicamente activa será afectada.

El experto señaló que la economía de República Dominicana se contraerá cerca de 4 % este año, la primera recesión en casi 24 años.

También sobre la situación derivada de la pandemia, el socio director de la firma Analytica, Rául Ovalle, llamó a no caer en la complacencia mientras el país no cuente con la vacuna. “El COVID-10 seguirá siendo un estrés para nuestro sistema sanitario”, dijo durante Think Economics.

Dijo que Analytica espera en 2021 una depreciación cambiaria mayor al promedio histórico porque el flujo de divisas no se recuperará a los niveles normales mientras el turismo siga deprimido.

Ovalle explicó que la brecha en el ingreso de dólares a la economía que deja el turismo será compensada con emisiones de deuda pública. Por ello, esperan una operación con papeles soberanos en el primer trimestre del próximo año.

Entre tanto, la viceministra de Turismo, Jaqueline Mora, reconoció que la actividad turística no se recuperará al 100 %, pero que espera que la llegada de la vacuna al país ayude a que a finales de 2021 se avance en ese sentido.