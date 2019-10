$!Asociaciones sin Fines de Lucro recibirán más de RD$2,000 millones en 2020

En el listado incluido en el proyecto de Presupuesto 2020 aparecen 74 oenegés que aparecen en el reporte de la Cámara de Cuentas por no haber entregado sus balances de ingresos y gastos del año pasado. Aun así esas organizaciones recibirán 62.3 millones de pesos, según se desprende de los datos incluidos en el proyecto.

Entre esas ASFL que incumplieron el principio de reportar el manejo del dinero a las autoridades hay, sobre todo, organizaciones religiosas, como arzobispados, parroquias, seminarios y algunas entidades cristianas, y también se cuentan clubes y asociaciones deportivas y universidades como la Católica Nordestana, la Experimental Felix Adam, la Iberoamericana y la Tecnológica del Sur.

También está la oenegé Agencia Provincial de Desarrollo de Pedernales, dirigida por el ex legislador Antonio Feliz Pérez; la Fundación Legado para Mi País Inc., del subdirector general de Bienes Nacionales, Virgilio Pou de Castro; la Fundación Ocoa de Pie, del ex rector de la UASD, Roberto Santana Sánchez; y la Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos Inc., de José Paulino, ex vicepresidente del Conadis.