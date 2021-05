$!Asonahores: “Estamos mandando una señal de que se puede reabrir la industria turística”

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Rafael Blanco Tejeda, aseguró que para la entidad, de cara al futuro, es importante relanzar el sector bajo el concepto de sostenibilidad.

“Nosotros queremos que nuestra industria turística sea sostenible desde el punto de vista medioambiental”, explicó Blanco Tejada.

Indicó que el sector turístico lo que quiere es tratar de darle un giro a toda la crisis generada por la COVID-19 y relanzarse de una manera mucho más competitiva.

“Nosotros no queremos solo lograr el éxito del pasado, sino que queremos relanzarnos con una visión moderna, con una visión competitiva, y con una visión público-privada”, apuntó Blanco Tejeda.

Expresó que están convencidos de que la única forma de poder lograr establecer el sector turístico es de la mano con el sector público. De hecho, “la forma con la que estamos trabajando con el sector público ha sido excepcional, estamos trabajando en equipo la mayoría de las cosas”.

Al conversar con Diario Libre, aseguró que los recursos naturales como las playas, montañas, aguas, la red de parques nacionales, entre otros, son lo que destacan y lo que diferencia al sector turístico dominicano en el mercado.

“Queremos siempre ir maximizando el impacto positivo que tenemos en nuestras comunidades. Queremos seguir creciendo para emplear más dominicanos, pero también nosotros queremos que el turista se integré más a nuestras comunidades, que conozca más de nosotros. La mayoría de las encuestas que hacen, aparte de las playas bellas que tenemos, lo que le encanta al turista es el dominicano, nuestra forma de ser, nuestra cultura”, apunto el titular de Asonahores.

Otros de los temas tratados entre el presidente ejecutivo de Asonahores y Diario Libre fueron:

1) ¿Cómo se encuentra el sector turismo en la República Dominicana?

R. Nosotros estamos viendo cómo el turismo está teniendo una recuperación sostenible en el tiempo. Cada vez vamos mejorando.

El último mes, en abril, logramos más de 300,000 turistas, un récord desde que se inició la pandemia. Y, la verdad, eso nos entusiasma, o sea, vemos como el mercado turístico internacional sigue demandando los viajes. A medida que los países vayan controlando la situación del COVID-19 y vayan regularizando, el proceso de viajes internacionales se va a ir dando.

Actualmente nosotros estamos dependiendo del mercado estadounidense. Estados Unidos nos ha dado un gran apoyo al no cerrar los viajes internacionales con nosotros. Básicamente estamos llenando nuestras propiedades con ese mercado, que tradicionalmente es el mercado más importante. Estados Unidos representa el 44 % de nuestra hotelería a nivel nacional.

Ahora nosotros estamos viendo que Estados Unidos, incluso, está llevando un proceso de vacunación excepcional, de manera, que estamos viendo que no solo ha respondido en estos meses, sino que eso se va a fortalecer más porque la población americana en unos meses va a llegar a más del 70 % en la inmunidad colectiva. Lo que vamos a ver es que el mercado estadounidense va aumentar su participación en el sector turismo dominicano.

2) ¿Cómo andan las reservaciones?

La empresa Expidia, que es nuestro principal suplidor turístico, ya tiene niveles de reservas hacia el futuro mayor que en el 2018 y el 2019. O sea, que las proyecciones que tenemos con una empresa como Expidia es incluso superior de lo que teníamos antes, de manera, que estamos entusiasmados.

3) ¿Expectativas con el mercado de Canadá?

R. Lo que es Canadá y Europa realmente han sido la gran pata que nos faltaba. Estamos viendo que Canadá ya está informando que va abrir sus viajes entre junio y Julio. Eso para nosotros es muy importante porque Canadá es el otro gran emisor de turistas hacia República Dominicana con más de un 10 % y la costa norte depende mucho de Canadá.

Alemania a partir del 25 de abril ya permite que sus ciudadanos viajen hacia República Dominicana. Estamos en conversación con Inglaterra para también acelerar este proceso y, de hecho, nosotros vimos como en Semana Santa recibimos muchos turistas españoles que sí pueden venir a República Dominicana, obviamente, cuando regresen tiene que hacerse su prueba, pero pueden venir a República Dominicana.

Eso es lo que hemos visto: un mercado estadounidense que nos ha respaldado y Canadá y Europa que ya parece ser que ya han iniciado un proceso de vacunación lo suficientemente estable y profundo que le va a permitir al gobierno y a esos ciudadanos viajar y, también, a los consumidores que se sientan cómodos al viajar.

4) ¿Qué ha pasado con los empleados del sector turismo que están en el programa FASE del Gobierno?

R. Se va a anunciar en los próximos días, sino horas, que se le va a dar una prórroga que, entiendo, será de dos a tres meses y la idea con eso es precisamente apoyar la costa norte, pero también, apoyar algunos hoteles en Punta Cana, Bávaro, en el Este, que todavía no han logrado abrir en su totalidad.

Este apoyo del gobierno es bienvenido. Algo que venimos conversando tanto con el Ministerio de Trabajo como en Ministerio de la Presidencia hace una semana, estamos muy agradecidos por ese último esfuerzo que va hacer para nosotros poder garantizar que nuestros empleados estén cubiertos.

5) ¿Cómo impacta el turismo en la economía dominicana?

R. El gran valor que tiene el turismo es, precisamente, el encadenamiento que tiene con los demás sectores de la economía. Es evidente toda la cadena de suplidores que proveen productos y servicios al sector turismo. Estamos hablando de agricultura, de industrias, de las telecomunicaciones, el sector construcción y bebidas alcohólicas y demás productos.

La medición del sector turismo a nivel internacional se hace en base a tres pilares: primero, el impacto directo. Eso es lo que el turista gasta estrictamente en lo que es el hotel y luego está el impacto indirecto que es todo lo que se gasta en la cadena de valor, o sea, toda la estructura operativa, logística y de suplidores que nosotros tenemos.

También está la parte inducida, que es el último eslabón: que es lo que gastan todos nuestros empleados en la economía. Cuando nosotros en el sector le pagamos a los empleados lo hacemos trayendo divisas del extranjero.

Nosotros ahora vamos a hacer un estudio importante, precisamente, para puntualizar el impacto que tiene la agricultura en la industria. Nosotros estimamos que el impacto en la agricultura es sobre el 18 % de la producción nacional. Estamos hablando que el impacto del sector turismo en todos los sectores es muy importante.

Además, queda muy evidente de que el turismo es el principal generador de divisas del país.

Otro aspecto muy importante es la generación de empleo. Más de medio millón de dominicanos y dominicanas trabajan de manera directa o indirecta en el sector turismo. O sea, eso es lo que nosotros queremos, volver a establecer que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo y que los suplidores empiecen a vender sus bienes y servicios de manera que la economía empieza dinamizarse.

6) ¿Cuál es su valoración con relación al turismo interno?

R. Nosotros en nuestro mercado tenemos una estrategia de reapertura muy agresiva, esa estrategia de apertura inició con la apertura responsable que fue una política del gobierno y se basó, como una primera fase, con el turismo local. Tradicionalmente el turismo local representa menos del 10 % de lo que es la demanda hotelera en la República Dominicana. Sin embargo, como no teníamos demandas internacionales, conjuntamente con el gobierno central diseñamos el programa de viajes del mercado interno. Eso ha sido un éxito. Ese fue el apoyo total para que nosotros pudiéramos abrir, o sea, que con eso es que se inicia el proceso de apertura del sector turismo, de nuestra industria turística.

Estamos mandando una señal de que se puede reabrir la industria turística. Ahora vamos a Fitur con la misma propuesta, o sea, nosotros necesitamos a nivel internacional poner al sector turístico como una prioridad. Muchos países a nivel internacional dependen del sector turismo. Toda esta crisis ha representado pérdida de miles y miles de millones de dólares. La pandemia le ha costado al mundo solamente en el sector turístico el 50 % de esa generación. O sea, que el impacto es total y es muy importante nosotros ya reactivar la industria.

7) ¿Cómo considera que se ha manejado el tema de la apertura en la República Dominicana?

R. Realmente, el manejo de la pandemia y la apertura económica realizado por el gobierno de la República Dominicana ha sido un ejemplo no sólo regional, sino a nivel mundial.

Tenemos que hablar primero de los procesos de vacunación. Nosotros somos de los países líderes a nivel de vacunación; tenemos que hablar de la reapertura responsable, lo que es el turismo interno, pero también con el apoyo que se les dio a los hoteles. Tenemos la parte financiera, no podemos dejar a un lado al Banco Central, la banca dominicana, por el apoyo que nos dio, un apoyo rotundo; después tenemos que ver la parte laboral a través del Ministerio de Trabajo.

Además, de la forma como en conjunto trabajamos los protocolos. En la República Dominicana se ha hecho un trabajo extraordinario que ha sido reconocido por los organismos internacionales como la OMT (Organización Mundial del Turismo).

8) ¿Con cuántas habitaciones contamos en el país y cuándo tienen contemplado abrirlas todas?

R. Actualmente nosotros contamos con alrededor de 85,000 habitaciones y la apertura de los hoteles depende de la apertura de los mercados. Por ejemplo: si nosotros tomamos a Santo Domingo, prácticamente, todos los hoteles en Santo Domingo están abiertos y la tasa de ocupación anda por encima del 40 %.

También, en Punta Cana casi todos los hoteles están abiertos, lo único que muchos hoteles no pueden abrir en su totalidad. O sea, que si tienen 1,000 habitaciones no pueden abrirla todas, pero tienen 600 habitaciones abiertas porque no hay la demanda para abrirlas por completo.

El problema más fuerte que tenemos es en la costa norte. Los mercados de Canadá y Europa no han abierto, tenemos algunos programas y algunos viajes, pero necesitamos que los demás países de Europa abran. Lo que estamos viendo es que a partir del verano ya van a empezar a abrir.

Si los procesos de vacunación siguen como van en Europa y en Canadá, y se da el planteamiento que ellos han hecho de que van a abrir en verano, nosotros entendemos que vamos a tener un verano bastante positivo y que a partir de ahí ya vamos a tener una tasa de ocupación que van a ir en franca mejoría.

9) ¿Es importante un centro de convenciones en Santo Domingo?

R. Un centro de convenciones realmente ya es una necesidad para la República Dominicana, y realmente para Santo Domingo. Nosotros tenemos en la República Dominicana el gran privilegio de tener una de las mejores conectividades aéreas del mundo, yo diría de aquí puede llegar gente de cualquier ciudad importante de todas las Américas, de las principales de Europa.

La verdad que esto es impresionante. Nosotros contamos también con una planta hotelera que es privilegiada, por ejemplo: aquí en Santo Domingo nosotros tenemos las mejores cadenas del mundo.

Nosotros entendemos que un centro de convención aquí realmente va a marcar un antes y un después en el desarrollo turístico de Santo Domingo porque ya Santo Domingo está preparada para realmente lanzarse en el ámbito internacional de turismo de gran escala. Nosotros contamos con todos los elementos, tenemos gastronomía, que probablemente es la más sofisticada de la región, tenemos los mejores centros comerciales de la región, la mejor planta hotelera de la región, tenemos una parte cultural turística, una Zona Colonial única y también tenemos una planta de museos importantísima.

Nosotros estamos convencidos que estamos en un momento privilegiado para poder sacarle ventajas al realizar un centro de conversión y fíjense que aquí en Santo Domingo se siguen haciendo hoteles, acaban de anunciar en la construcción de hoteles en la Winston Churchill, en la Abraham Lincoln, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, lo que te indica que aquí realmente hay una oportunidad de negocios importantes, pero el centro de convenciones va hacer lo que va a terminar de agrupar todos esos elementos.