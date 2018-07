Atribuyen apagones a que distribuidoras no adquieren la energía que usuarios demandan

SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) reveló que el incremento de los apagones en los últimos días obedece a que las empresas distribuidoras de electricidad no están adquiriendo toda la energía que la población necesita a pesar de que las empresas generadoras siguen teniendo a disposición mayor cantidad de energía que la que solicitan esas empresas del Estado.

Por ejemplo, según la ADIE, en el período comprendido desde el 28 de junio hasta el 04 de julio las empresas generadoras estaban dispuestas a producir un 8% más de energía de la que se les solicitó, pero aun así las empresas distribuidoras decidieron no adquirirla, lo que redundó en apagones para la población.

Un informe del gremio de los generadores, indica que en los datos suministrados por el Organismo Coordinador (OC) se pudo constatar que, durante el periodo antes mencionado, las productoras energéticas podían entregar 389.76 gigavatios/hora al sistema, pero solo le fue requerido 360.61 gigavatios/hora, quedando 29.15 gigavatios/hora que no fueron demandados por las EDEs.

Manuel Cabral F., vicepresidente ejecutivo de la ADIE recordó que las empresas distribuidoras aún no han podido superar el problema de las pérdidas por la falta de facturación, no cobranza y deficiencia de las redes, lo que impide que sean sostenibles financieramente. “En resumen esta es la causa por la que no puedan adquirir toda la energía que la población necesita, 24 horas como establece la Ley, sobre todo en estos tiempos de altas temperaturas en que la demanda se incrementa”, puntualizó Cabral.

Resaltó que, de acuerdo con la forma en que está diseñado el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), las empresas distribuidoras no tienen plantas asignadas y que son ellas las que deciden cuanta energía necesitan lo que las convierte en responsables del suministro en cada uno de sus circuitos.

La ADIE recordó, además, las palabras del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, quien recientemente reconoció que el aumento de las temperaturas genera una mayor demanda incrementando los apagones.

“Mientras no superemos las debilidades históricas que existen en las empresas estatales de distribución eléctrica, no contaremos con el abastecimiento energético que requerimos como país para seguir impulsando el desarrollo”, estableció Cabral.