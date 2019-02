$!Bajas temperaturas afectan rendimiento de coches eléctricos

El frío intenso puede agotar las baterías de los automóviles eléctricos, reduciendo temporalmente su autonomía en más de 40% cuando se utiliza la calefacción, dice un estudio.

El estudio de cinco vehículos eléctricos realizado por la AAA, una asociación estadounidense de ayuda al automovilista, concluyó además que las temperaturas elevadas también pueden reducir la autonomía, pero no tanto como el frío. El rango regresa a lo normal en temperaturas más cómodas.

Muchos automovilistas descubrieron las limitaciones la semana pasada cuando gran parte de Estados Unidos fue azotado por una intensa ola de frío. Los dueños de vehículos producidos por compañías como Tesla se quejaron en redes sociales sobre la reducción del rendimiento y congelación de las manijas de las puertas durante la ola fría.

“Siempre y cuando los automovilistas entiendan que existen limitaciones cuando se operan coches eléctricos en condiciones más extremas, es menos probable que se vean sorprendidos por una baja inesperada en la autonomía”, dijo Greg Brannon, director de ingeniería de automóviles para la AAA.

AAA probó el BMW i3s, Chevrolet Bolt y el Nissan Leaf de los modelos del 2018 y los modelos del 2017 del Tesla Model S 75D y el Volkswagen e-Golf. Todos tienen una autonomía de al menos 160 kilómetros (100 millas) por carga. Las pruebas fueron realizadas en un dinamómetro en condiciones de temperatura controlada.

La asociación probó los vehículos a temperaturas de -6,7° Celsius (20° Fahrenheit) y 35° Celsius (95° F).

A -6,7° C, el rango promedio cayó 12% cuando no se usó el calentador interno y 41% cuando se usó, dijo la AAA.

A 35 Celsius, el alcance bajó 4% sin aire acondicionado y 17% con aire acondicionado, dice el estudio.

Por ejemplo, el estudio determinó que la autonomía del Tesla con carga completa a 24° C (75° F) fue de 385 kilómetros (239 millas), pero cayó 146 kilómetros (91 millas), 38%, a -6,7 C.

En una declaración, Tesla disputó las conclusiones de AAA. la compañía dijo que basado en los datos colectados de sus coches en los caminos, “el usuario promedio de un Model S no sufre una declinación de la autonomía como esa”. La compañía dice que el alcance bajó 1% a 35° C, aunque no dio datos sobre la baja en frío.