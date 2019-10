$!Banco Activo orienta a las mipymes sobre factores de riesgo para su desempeño

El Banco Múltiple Activo auspició una conferencia especial para orientar a la pequeña y mediana industria del país sobre riesgos locales, regionales y globales que estarán condicionando su gestión de desempeño en los próximos doce meses.

La actividad se desarrolló en el contexto de la Semana Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio y fue dirigida por el experto Leonardo Buniak, especializado en finanzas internacionales, autor y promotor de Global Map, herramienta de análisis geopolítico y geoeconómico.

Ante decenas de representantes de mipymes Buniak presentó los impactos en la economía local para la pequeña y mediana industria en la República Dominicana, la coyuntura actual de América Latina y los distintos factores de riesgos geopolíticos y geoeconómico de 2020.

El experto resaltó la importancia de las PYMES en el desarrollo de la economía dominicana y animó a los pequeños y medianos empresarios a diseñar estrategias de negocios más sólidas y con sentido holístico a la hora de presentar una propuesta de financiamiento en las entidades bancarias.

“Los factores a tomar en cuenta a la hora de emprender una PYME deben trascender la cultura de presupuesto; se requiere una estrategia integral que evalúe otras dimensiones, como la capacitación de talento humano y gobierno corporativo, perspectivas de clientes, desarrollo tecnológico, planes de sostenibilidad y sustentabilidad en los procesos de producción”, apuntó.

Desde su óptica, una micro empresa no debe restringirse ni subestimar el análisis de todos estos aspectos por su capacidad y tamaño e indicó que “todo lo contrario, su rol debe ser asumir estos ejes de negocio con proyección de crecimiento frente a las grandes empresa”.

Buniak fue socio-director de Deloitte y en la actualidad es Managing Partner de la Firma Buniak & CO, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina, y de Buniak & CO, firma de análisis y calificación de empresas financieras y no financieras.

Ha sido por más de 15 años consultor internacional de organismos de supervisión bancaria, bancos centrales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones, el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE, la Corporación Andina de Fomento-CAF y bancos públicos y privados y otras corporaciones en América Latina y el Caribe.