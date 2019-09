$!Banco Central permitirá recursos encaje legal puedan colocarse indistintamente

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, envió una comunicación al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, en la que le anuncia que las autoridades del Banco Central han decidido permitir que los recursos liberados del encaje legal puedan colocarse indistintamente, sin límites particulares, entre los renglones de viviendas e interinos.

Esta nueva disposición, referida a las resoluciones Novena y Tercera de la Junta Monetaria (JM) de fechas 30 de mayo y 27 de junio de 2019, respectivamente, también permitirá el financiamiento de viviendas nuevas y usadas, tanto de RD$3.5 millones como de RD$8.0 millones.

La decisión se tomó con la finalidad de que “sean utilizados a un ritmo mayor del observado” los recursos liberados del encaje legal a los bancos múltiples, destinados a préstamos interinos para la construcción y financiamiento de viviendas económicas ya terminadas.

En su comunicación dirigida a López Valdés, el gobernador Valdez Albizu aclaró que “los préstamos interinos pueden ser otorgados tanto a empresas constructoras como a personas físicas, para el financiamiento de proyectos nuevos o en proceso de construcción, siempre que sea con préstamos nuevos; y que los créditos destinados a la adquisición de viviendas, sean estas económicas de hasta RD$3.5 millones o de hasta RD$8.0 millones, no requieren que sean para adquirir la primera vivienda, por lo que no es necesario remitir al Banco Central la certificación de no propiedad.

Se recuerda que para el financiamiento de soluciones habitacionales ya terminadas se asignó un monto de RD$4,200.0 millones para viviendas económicas de hasta RD$3.5 MM y RD$4,200.0 millones para viviendas de hasta RD$8.0 MM que, más los RD$5,154.9 millones autorizados para préstamos interinos, totalizan RD$13,554.9 millones, de los cuales se ha desembolsado a la fecha un 23.2 %, equivalente a RD$3,149.3 millones; en tanto que para los demás sectores productivos el total asignado fue de RD$20,809.7 millones, de los cuales se ha desembolsado un 76.8 % equivalente a RD$15,975.2 millones. Cabe señalar que, del total asignado a todos los sectores productivos, ascendente a RD$34,364.6 millones, al 16 de septiembre de 2019, se habían desembolsados unos RD$19,124.5 millones, el 55.7 %, para un monto pendiente por colocar de RD$15,240.0 millones, equivalentes a un 44.3 %.