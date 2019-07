$!Bicicletas eléctricas, no robotaxis, están revolucionando el transporte urbano

Cuando andas en bicicletas y patinetes con impulso eléctrico sientes que has ganado una superpotencia. Una amiga no podía dejar de sonreír después de la primera vez que usó una bicicleta eléctrica de Jump. Me dijo que le había dado la misma sensación de velocidad y libertad que sintió al aprender a andar en bicicleta cuando era niña.

