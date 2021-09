$!BID resalta acceso a la información pública es fundamental para la economía

Agregó que la información pública no solo es un derecho fundamental, sino también un insumo para realizar acciones de control y monitorear el avance de ciertos indicadores de gestión, y un ingrediente esencial para desarrollar nuevas ideas.

Explicó que si el sector privado no tiene la información precisa para conocer dónde están los contactos para hacer inversiones, cuáles son las licitaciones abiertas, dónde pueden encontrar informaciones correctas sobre tarifas, impuestos, entre otros, pueden tomar una decisión no apropiada.

“El acceso a la información no solo es un derecho, es un instrumento para construir mejores gobiernos, mejor ciudadanía y tener mejores prácticas”, indicó el ejecutivo del BID al participar como panelista en la “Semana derecho a saber, construyendo juntos la gobernanza”, que desarrolla la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

En la actividad Milagros Ortiz Bosch, directora de la Digeig, ofreció las palabras de bienvenidas y señaló que el acceso a la información es un derecho de doble vía: derecho del ciudadano a saber, a que se les entregue la información, a usarla y crear una mejor gobernanza y mejores gobiernos, “pero fundamentalmente, la obligación del Estado de entregar la información porque uno sin el otro no funciona”.

Otro de los expositores en el evento fue el viceministro de reforma y modernización del Estado, del ministerio de Administración Pública, Gregorio Montero, quien indicó que no hay dudas de que el libre acceso a la Información es una de las herramientas más efectivas que tiene República Dominicana para combatir la corrupción, y es, además, la mayor garantía que tiene la ciudadanía para obtener servicios de calidad porque no se puede reclamar ningún derecho fundamental cuando no se tiene la información.