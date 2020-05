$!A la clase del 2020

Durante los últimos días he estado reflexionando qué te diría a ti, y a tus compañeros graduandos del bachillerato, en el hipotético caso de que me invitaran a ser el orador en la noche de vuestra graduación.

Que quizás no lo puedas celebrar como ha sido costumbre o tradición, no le resta absolutamente nada a lo maravilloso de tu logro y al valor de los sacrificios que tanto tú como tus padres y profesores pusieron de su parte para que te conviertas en el bachiller que hoy eres.

Cuídate mucho

Tempus fugit

El tiempo vuela, no lo desperdicies. Créeme que el tiempo es como arena cayéndose de una mano abierta. Si no te propones tomar control de él, probablemente con tus dos manos y con todo tu empeño y sentido de propósito, él se encargará de escurrirse de tu vida y al final te quedarás solo con un sentimiento de vacío y futilidad. ¡No caigas en esa trampa!

En lo que se define el inicio de tu vida universitaria, que bien podría ser a partir de pocos meses o quien sabe si te tomas una “brecha” entre el bachillerato y tus estudios superiores, hay mucho que puedes ir construyendo si así te interesara y te lo propusieras.

Específicamente, te motivaría a que desarrolles los buenos hábitos de la lectura, del estudio continuo e independiente y de fortalecer ahora aquellas debilidades con las que te sientes que saliste del colegio del cual ahora te despides.

Si lo tuyo no eran las matemáticas, pues proponte que lo sean a partir de ahora. Si no dominas el inglés, no desperdicies tu tiempo en el internet viendo memes y videos que no entiendes. Apúntate a una clase de ese idioma, así sea virtual o a distancia.

Hay cualquier cantidad de plataformas virtuales, para todos los intereses y áreas del saber, a las que te puedes suscribir y a las que, con solo dedicarles quizás dos o tres horas todos los días, le podrás sacar, con solo la inversión de tu tiempo y tu disciplina, un gran rendimiento. ¡Aprovéchalas!