$!Acoso bancario

La solicitud es recurrente y va algo así: “¿Usted cree que alguien pueda ayudarme? Tengo una persecución, los bancos A y B me llaman hasta cuatro veces al día para ofrecerme tarjetas de crédito. Les digo que no y siguen insistiendo... ¡Solo en esta semana llevo más de 20 llamadas!”

Difícilmente pasa un día en las redes sociales de Argentarium en el que no recibimos un mensaje, queja, reclamo o suplicio que vaya en la misma dirección: Usuarios de servicios financieros que se sienten básicamente acosados por los centros de llamadas (“call centers”) contratados por los bancos para vender sus servicios financieros.

Muchas veces, el reclamo de quienes nos escriben es por la forma en la que son contactados. “Digamos que esté bien que me llamen para ofrecerme algo, pero si les digo que no es que no.” “Pareciera que están programados, que es con una maquina que uno habla: ¿Y por qué no? Dígame por qué no”, exigen e insisten como si fuese obligatorio el justificar una decisión de crédito personal a un extraño por teléfono.