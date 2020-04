$!De las AFP en tiempos de pandemia

Como no estábamos preparados para esto, una solución propuesta ha sido la de extraer el 30% de los fondos de pensiones para repartir entre los cotizantes, bajo el concepto de: ¿Para qué pensar en el futuro si en lo inmediato no puedo resolver el “diario” de hoy?

Según la encuesta, el 51% de los hogares de más bajos ingresos solo podrían durar una semana sin ingresos para atender sus gastos fijos sin antes recurrir al endeudamiento. Pero no solo los hogares de más bajos ingresos. Hasta en los hogares de ingreso mediano, 45% apenas podría subsistir por un mes sin tener que “enliarse” para resolver.

El fenómeno no es nuevo. Desde el 2014, cuando el Banco Central de la República Dominicana realizó la primera Encuesta General de Cultura Económica y Financiera (aplicada a más de 2,300 hogares dominicanos), el bajísimo nivel de ahorro del hogar dominicano es más que evidente.

Llegó abril y dentro de poco llegará mayo y no, no estábamos preparados para ellos. Fuimos a buscar el chancho, el prodigioso “clavito” o fondo de emergencia y estaba vacío.

No, lo de “hay que guardar pan para mayo y harina para abril” no era un simple proverbio de los campesinos de antes o un eslogan comercial de quienes nos dedicamos a la educación financiera y a motivar el ahorro para épocas de vacas flacas.

Querido trabajador:

Iré al grano: No, no estoy de acuerdo en que descuarticemos de forma indiscriminada el sistema de capitalización individual sobre el cual se basa nuestra seguridad social, para que obtengas los recursos necesarios para solventar tus gastos durante estos meses de pandemia.

Podría entrar en una discusión técnica de por qué no es la vía para atender tus más que justificadas necesidades en estos momentos, pero sería redundante luego de las opiniones vertidas por economistas de la capacidad técnica y ética profesional de Gustavo Volmar, Eduardo García Michel e Isidoro Santana (los primeros dos columnistas de este medio) en ese mismo sentido.

Aún entrando en el detalle y la minucia, sé que de todas formas no les harías caso a mis argumentos, o me confrontarías con ataques ad hominem, porque en definitiva ya te has convencido de que el sistema de las AFP es una estafa y “tus cuartos los quieres ahora”.

Quisiera, eso sí, responderte la inquietud con que tan insistentemente me has hecho en las redes sociales una sola pregunta: Si durante todos estos años, que en retrospectiva ahora lucen de “vacas gordas”, no lograste ahorrar siquiera un pequeño fondo para atender dos o tres meses de gastos fijos para una emergencia como la actual, ¿Cómo crees que vas a solventar, aunque sea solo un 30% o 40%, tus necesidades durante los 120, 180 o quizás hasta 240 meses que potencialmente durará tu retiro?

Puedo responderte. No lo harás. De no ser por la forma forzosa en la que acumulaste tu capital ahora gestionado por la AFP, te puedo asegurar, hasta poniendo mano en el fuego, que llegarás a tu edad de retiro igual que como llegaste a esta crisis: con nada ahorrado.

Así como ahora te arrepientes de no haber ahorrado “pan para mayo” sacando, aunque sea una porción de tus ingresos del pasado para acumular un pequeño clavito que ahora aprovecharías, te puedo asegurar que de la misma forma te sentirás en el 2030 o 2040, cuando te arrepentirás de haber sacrificado el capital acumulado en tu cuenta de capitalización individual para atender la pandemia del 2020.