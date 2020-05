$!Decisiones inmobiliarias en tiempos de pandemia

Principios fundamentales

Como en muchos otros aspectos de finanzas personales, no hay una respuesta única. Son muchas zonas grises para lo cual será necesario el discernimiento para tomar la decisión más acertada. No obstante, creo que podemos partir de unos siete principios, para esbozar una respuesta para los tres.

La incertidumbre

No sabemos cuándo o cómo terminará el estado que ahora vivimos. Y aun si terminara, no sabemos si retornará a mortificarnos más adelante, de repuntar la famosa curva de infectados. Por esta simple razón, si la decisión se puede barajar, que se baraje.

La liquidez actual

¿Cuánto lo quieres?

Dime de la propiedad

Tu perfil de riesgo

El apetito de riesgo que Melissa, Elizabeth o Manuel tienen variará. No es el mismo, a pesar de que tengan la misma edad o perfil socioeconómico. Quizás Manuel no sufre de ansiedad por exponerse a tener que pagar US$50,000 a una tasa de cambio de RD$55 por dólar versus una conversión a RD$60 por dólar. Melissa y Elizabeth sí. Por tanto, si el riesgo no es aceptable para ellas, no tienen por qué asumirlo, sobre todo cuando en estos momentos, si existe algo seguro, es la inseguridad e incertidumbre.

En cualquier caso, hay formas de mitigar ese riesgo cambiario. Por ejemplo, quizás el promotor esté dispuesto a fijar el precio definitivo en RD$, a una tasa de cambio más elevada que la actual, pero que les brinde suficiente tranquilidad a Melissa y Elizabeth.

Quizás ellas tienen otros activos, actualmente en RD$, que puedan convertir a US$ en estos momentos, de tal forma que estarían “calzando” el riesgo en dólares que asumen en su pasivo, con activos algo proporcionales en magnitud en la misma moneda.

Lo mismo ocurre con la tasa de interés. Si tienes la alternativa de fijar, ahora, el costo de tu financiamiento, ¿de verdad vas a inventar con una variable? ¿Para agregarle otro factor de riesgo en tu vida? Algunos dirán que sí, otros, como yo, lo pensarán dos veces.