¿El fin del inicio?

Cumplidos los primeros dos meses de estado de emergencia, e inmersos en una de las crisis económicas globales y locales más intensas de la historia moderna, es un buen momento para analizar el comportamiento del crédito bancario, cual si fuera un termómetro del nivel de actividad económica en el país.

La pandemia vino de la mano, aquí y en el resto del mundo, con una impresionante flexibilización de la política monetaria de los bancos centrales. El nuestro no fue la excepción, lo que explica que, a pesar de una parálisis casi absoluta de los sectores reales, el crédito privado aumentó más de RD$23.5 mil millones desde el cierre de febrero 2020 hasta la primera quincena de mayo.

Vemos en la primera gráfica que, de hecho, el 2020 venía con cierta ralentización en el dinamismo crediticio, pues durante el primer trimestre del año, mes a mes, se evidenció una menor actividad crediticia. En efecto, mientras en el último trimestre de 2019 el crédito crecía, en promedio mensual, RD$17.7 mil millones, al empezar este año el mismo aumento fue de solo RD$4.6 mil millones.

Luego del shock inicial de marzo, cuando el crédito privado aumentó RD$3.1 mil millones, lo experimentado en abril (¡aumento de RD$17.1 mil millones) e incluso durante las primeras dos semanas de mayo (RD$9.5 mil millones) sorprende, por un lado, pero también es indicativo de la resiliencia de algunos sectores, incluida la misma banca.

Es interesante observar que, durante todos estos meses de pandemia, y de cierto nivel de pánico cambiario, el aumento en el crédito privado está denominado tanto en RD$ como en US$, evidencia de que no todos los agentes tienen grandes expectativas de un proceso devaluatorio descontrolado. De tener ese mal augurio, evitarían el financiamiento en moneda extranjera y eso, por lo menos, no es lo que indican las cifras.