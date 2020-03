$!Finanzas pyme en tiempos de coronavirus (2 de 2)

No hay claridad entre los más sofisticados analistas sobre cuánto durará la crisis del coronavirus en su forma más destructiva en los mercados financieros y empresariales, ni hablar del daño a nuestros sistemas de salud pública.

Escribo con mucha humildad, para no decir temor, del que quizás las recomendaciones que ahora pueda hacerles resulten ser o muy optimistas, o muy pesimistas, ante el cambiante contexto económico, tanto a nivel internacional como en el doméstico. Si de algo sirve, sepan que de esta forma es como estoy manejando mis “ventorillos”.

Al igual que muchos que leerán esta columna, soy un pequeño empresario. En pocos días, he visto uno de mis proyectos, en momentos ordinarios de muy buena facturación y rentabilidad, debilitarse al punto de desfallecer en un abrir y cerrar de ojos.

Primera la gente

Desde hace más de una semana, mis colaboradores están trabajando por la vía remota. El último sacrificio que haré será el de recortar su seguro de salud o su compensación fija, aunque evidentemente que la variable se multiplicará por cero. Prioricemos todas las medidas de sanidad y bienestar de nuestra gente. Ellos no lo olvidarán.

¿Dónde estás parado?

Proyecta tus 90 días

Habla con tus socios

Reingeniería de costos

Revisa todos y cada uno de tus costos. Al dedillo. De la A la Z. Aquellos que sean menos fundamentales para tu empresa, habla con tu proveedor para por lo menos entrar en un periodo de “gracia” por 90 días. Si no logras esa negociación, de ser necesario, recorta el gasto. Este es el momento en el que encontrarás la más mínima “grasa” en tus finanzas para extirparlas. Al salir de esto, saldrás empresarialmente mucho más ágil, fortalecido y enfocado.

Cash is King

Duras decisiones

Sobre tus empleados

Ojalá que como intentamos nosotros, tengas como objetivo mantener tu plantilla de empleados contigo. Si todos cancelamos personal, todos nos quedaremos sin clientes. Existen alternativas, entre ellas la suspensión temporal. Explóralas con un abogado laboralista, si entiendes que si no sacrificas a algunos, tendrás que sacrificarlo todo.

Sobre tus préstamos

Dale la cara a tu banco y explícale que tienes toda la voluntad de pagar, como lo has demostrado en el pasado, aunque tu capacidad ahora está limitada por el coronavirus. Comparte con tu banquero algunas de las decisiones y sacrificios que has tomado por tu parte y que deberían quedar reflejadas en tus proyecciones financieras.

La almohada

No, estos no son momentos para tomar grandes decisiones, sobre todo en cuanto a nuevos financiamientos o la ejecución de algún plan de inversión o adquisición importante. Posterga esto para más adelante, que bien podría ser en pocos meses. La prudencia obliga. Muchas veces, no hay mejor consejera que tu almohada. Consúltala con frecuencia.