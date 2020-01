¿Nos estamos dolarizando?

Para ir al grano, y para tratar de aliviar cualquier preocupación o ansiedad en la mente del lector, la respuesta es que, por lo menos conforme a las cifras oficiales, no se registra tal incremento en la dolarización del ahorro dominicano.

Una de las preguntas que más frecuentemente he recibido en meses recientes es si conviene o no “dolarizar” nuestros ahorros y si, de hecho, está ocurriendo un proceso de dolarización de las finanzas del hogar y las empresas criollas.

¿Por qué dolarizarse?

Como a partir de septiembre del año pasado el ritmo de devaluación del RD$ se aceleró (siempre en términos relativos), pareciera que muchos agentes optaron por sopesar si mantenían sus posiciones en RD$ o en US$.

¿Cuán dolarizados estamos ahora?

Aunque hogares y empresas explican el 90% del total de depósitos privados, sorprende que las cooperativas solo tengan 2% de sus depósitos bancarios en moneda extranjera, las AFP (como administradoras en sí, no los fondos que ellas administran) tenían 16% a noviembre y las aseguradoras solo 14%.

Es interesante ver en qué moneda los distintos sectores mantienen sus ahorros. Se verá que las empresas mantienen alrededor del 36% de sus depósitos en US$ (34% en el 2018), mientras que los hogares solo 28% (27% en 2018).

Atentos a los banqueros

La posición de cambio neta de un banco es la diferencia entre sus activos y sus pasivos en moneda extranjera.

Una institución bancaria que espera una devaluación importante, tendería a acumular más activos en US$ que pasivos en esa moneda, pues al momento de expresar sus balances en RD$ se beneficiaría en términos cambiarios.

Durante la crisis del 2003-2004, los bancos mantuvieron posiciones de cambio “largas” (más activos que pasivos en dólares). Fue tanto, que superó más del 100% del patrimonio del sector bancario.

Sin embargo, desde el 2007, esa relación bajó a 16% y, como vemos en la última gráfica, durante la última década promedió apenas 1.8% del capital de la banca.

¿Cuán larga fue la posición de cambio de los bancos a noviembre del 2019, fecha más reciente para la que tenemos datos? 1.9%, es decir, nada nuevo bajo el sol.

No apostaría a una aceleración de la dolarización para este 2020. Dicho eso, nuestra recomendación es la misma de siempre, y no porque la “prima” esté otra vez de moda: No ponga todos sus huevos en una sola canasta. O en una sola moneda. Diversifíquese. ¡Es de sabios!