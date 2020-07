En ese sentido, no puedo más que agradecerles a todos los que han hecho posible esta columna por su fiel lectura, por su seguimiento en las plataformas digitales y por tanta retroalimentación que no solo ha hecho de mi un mejor profesional, pero también, como espero les confirmen mis siete verdades financieras, alguien más sensible y humano.

Escribo hasta con cierta melancolía, pues no me cabe la menor duda que el proceso de aprendizaje y enseñanza es mi verdadera pasión y que, a través de esta columna y las interacciones que ella generó al compartirlas en las redes sociales, se hace más cierto que nunca aquello de que quien más aprende, y más provecho obtiene, es el profesor al entregarse a sus estudiantes o, en este caso, a sus lectores.

Antes de despedirme, aunque solo sea por un momento, no puedo dejar de reflexionar sobre las lecciones que como su escribidor he aprendido durante tantos años dedicándole alrededor de la mitad de estas entregas semanales a la educación financiera.

No hay magia

Cualquiera propuesta que te hagan, que no entiendes y cuyos riesgos y beneficios no puedes explicarle tu mismo a tu hijo de 10 años, mejor es evitarla o posponerla hasta que realmente la comprendas adecuadamente.

Respeta la deuda

La deuda no es que sea mala, pero si la puedes evitar, evítala. De asumirla, ojalá que siempre sea en las mejores condiciones posibles, de proveedores supervisados y regulados e idealmente para adquirir algún bien duradero o productivo que justifique el costo total en el que estarás incurriendo, incluyendo los intereses que se generarán mientras amortices el préstamo.

Nunca, nunca, nunca te endeudes en moneda extranjera, salvo que tengas un ingreso en esa moneda asegurado. Nunca, nunca, nunca te endeudes para financiar gastos corrientes o bienes de consumo o experiencias momentáneas.

Ojo: No estoy diciendo que no disfrutes las experiencias, que no consumas o que no tengas un gasto discrecional de aquello que te guste. Simplemente estoy sugiriendo que lo hagas con ahorros o con ingresos propios, nunca con deuda.

En cuanto a las deudas, es siempre importante entender el porqué de ellas, la causa raíz. Si fuera para financiar activos como los ya descritos, bien. De lo contrario, y si hablamos de un nivel de endeudamiento muy alto, no creas que por consolidarlas o consiguiendo que te las borren de tu historial habrás eliminado tu problema. Solamente resolviste la rama del árbol, quizás algo del tronco, pero si las raíces que generaron la deuda siguen ahí, sigues igual.