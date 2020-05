$!Sobre cómo la pandemia transformará la banca criolla

Durante los últimos días, he reflexionado en el impacto que tendrá el COVID-19 sobre la economía y, de manera particular, en los retos y las oportunidades que presenta para la banca dominicana. Comparto algunos apuntes del cómo se transformará el sector bancario durante estos tiempos de pandemia.

Cada vez pienso más no en cómo será nuestra vida después el COVID-19, sino en cómo es que conviviremos con la pandemia que ha generado. Ausente un tratamiento o una vacuna, reinventarnos en torno a esa relación es fundamental para sobrevivir 2020 y relanzarnos en 2021.

Más digital

Más cauta

Creo que el gran “boom” crediticio de los últimos siete años finalizará dentro de los próximos meses. Hasta tanto no se reactiven importantes rubros de la economía, algunos de los cuales no están bajo nuestro control (turismo, remesas), en adición a toda la incertidumbre que permea los mercados, es difícil pensar que los bancos retomarán con el mismo entusiasmo de antes su rol de financista.

Su aversión al riesgo es mayor. Con esto no digo que no se prestará, solo que se hará con mayores exigencias de garantía y a los segmentos empresariales y poblacionales menos impactados por la contracción económica que sufrimos.

La cautela no será solamente en cuanto a quiénes se les presta, sino también a cuáles plazos (menos largo plazo) y en qué moneda, pues ya hemos olvidado la lección del 2003 de no financiar en dólares a quienes no son generadores de divisas.