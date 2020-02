A flote por dos años

James Bond estaría complacido. La marca de carros deportivos preferida por el agente 007 desde su papel en Goldfinger en el 1964, fue rescatada de la quiebra en el último momento. Emula de ese modo las hazañas del propio Bond, quien se las arregla para llevar a cabo las más osadas y vertiginosas maniobras a fin de escapar de los peligros que amenazan su vida en circunstancias extremas.

No es la primera vez que el fabricante inglés de los vehículos Aston Martin se libra de las garras de la muerte. En sus 107 años de historia ha quebrado siete veces y vuelto de nuevo a la vida. Su fama le valió ser calificado como un ícono cultural británico, lo que le ha permitido mercadear su nombre bajo licencia para ser usado en ropa, espejuelos, botes de carrera, bicicletas y otros artículos. Pero la economía tiene sus reglas y no se deja impresionar por las declaratorias de íconos culturales. Si una empresa no produce beneficios, es muy probable que tenga que cerrar, a menos que encuentre un benefactor que la saque de sus apuros.

El agente 007 suele encontrar damas, por lo regular bellas y esculturales, que por amor están dispuestas a hacer todo por él. Aston Martin en esta ocasión encontró a un multimillonario que estuvo dispuesto a liderar un paquete de rescate ascendente al equivalente de unos 650 millones de dólares, lo que le mantendrá a flote por los próximos dos años. Su benefactor, un canadiense que es en parte dueño de un equipo Fórmula 1 de competencia, describió a la compañía como “una joya que necesita amor”. Y para asegurarse de que el amor da sus frutos, asumió la presidencia de la empresa.

El 2019 no trató bien a Aston Martin. Las ventas de sus modelos básicos declinaron y su liquidez descendió a niveles insosteniblemente bajos. Sin mayor margen de endeudamiento, su única opción viable fue obtener recursos de capital, sobre todo ya que en el 2022 enfrentará vencimientos de préstamos por alrededor de 1,300 millones de dólares.