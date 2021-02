﻿Años rugientes

No hay una traducción precisa al español que abarque todas sus características. Al período de expansión económica que ocurrió en los EE.UU. durante la segunda década del siglo pasado se le conoce como los “roaring twenties”, expresión que ha sido traducida de varias formas a nuestro idioma. Muy frecuente es llamarles los “años locos”, no tanto por la economía sino por el desenfreno en las costumbres al que se dice estuvieron asociados. También se les describe, entre otros calificativos, como bulliciosos o rugientes.

No hay un consenso definitivo en cuanto a las razones que motivaron que esos años fuesen como fueron. Algunos optimistas actuales los vinculan al final de la pandemia del 1918. Son optimistas en el sentido de que pronostican que vendrá un período similar de rápida expansión económica luego de que concluya la presente emergencia sanitaria. Es como si las energías represadas durante meses por causa del virus salieran de su confinamiento, impulsando a las personas a hacer las cosas y disfrutar de las actividades de las que tuvieron que prescindir mientras la enfermedad estuvo vigente.

No obstante, hay quienes atribuyen esa expansión a otras causas, entre ellas la reapertura comercial y los proyectos privados de inversión posteriores al cese de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Y no hay ni que decir que ese componente del final de la guerra no existe en la actualidad.

En realidad, tampoco se sabe con certeza si el retorno a la normalidad seguirá en esta ocasión la ruta que siguió después de la pandemia del 1918. No sólo el virus es diferente, y por ende la inmunidad en su contra, sino que las condiciones para su propagación son hoy en día más favorables debido a la mayor movilidad de las personas, el transporte aéreo y el desarrollo del turismo y los negocios entre naciones, lo cual abre incógnitas aún pendientes de responder.

Y quizás no deberíamos olvidar que después de los “roaring twenties” llegó la Gran Depresión del 1929.