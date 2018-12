Arte preciado

Podría decirse que el deleite producido por la contemplación de una obra de arte no tiene precio. Admirar una pintura o una escultura bien concebida y diseñada puede ser una estimulante experiencia espiritual, a la altura de la que se deriva de escuchar una sinfonía o de la lectura de un texto literario. La economía, sin embargo, no mide satisfacciones espirituales, por lo menos no directamente. Lo que ella ve son las transacciones de compra y venta de esas obras de arte, y los precios a las que se llevan a cabo. En ese sentido, si bien el deleite puede que no tenga precio, los objetos que lo generan sí los tienen.

Según el reporte de la Feria Europea de Bellas Artes para el 2017, el mercado mundial de obras de arte asciende a cerca de US$45 mil millones. Es evidente que se trata de un estimado, dado que muchas transacciones no se conocen, siendo las principales fuentes de información los registros de las casas de subastas, declaraciones patrimoniales, encuestas a galerías, datos de aduana, manifiestos de carga aérea y marítima, estadísticas de exportación e importación, documentos de almacenamiento y custodia, traspasos de pólizas de seguro y otras similares.

Las informaciones disponibles muestran una tendencia poco sorprendente. Adquirientes de Asia han incrementado su participación en la compra de objetos artísticos, lo que era de esperar teniendo en cuenta que las economías de esa región han estado creciendo más rápidamente que las de otras zonas del mundo. Aproximadamente un 40% de las compras totales correspondió a adquirientes asiáticos, el 90% de ellos en China.

Se observa también un aumento en el porcentaje de transacciones efectuadas directamente entre las partes, sin recurrir a un proceso de subasta. Eso no significa, sin embargo, que las casas de subasta, tales como Christie’s y Sotheby’s estén perdiendo terreno, pues muchas transacciones privadas sin subasta son canalizadas por su intermedio.