Según su origen

Hay quienes encuentran extraña la coincidencia de que el COVID-19 empezara su recorrido mundial, precisamente donde se encuentra el principal laboratorio que estudia los virus de ese tipo. En Wuhan, China, el Instituto de Virología trabaja con los más peligrosos agentes patógenos conocidos, siendo los coronavirus parte de su repertorio. Clasificado como de nivel 4 de contención, el máximo y más riguroso, fue el primero de cinco centros chinos de esa categoría planeados para el 2025. Tan delicado es su trabajo, que desde el momento de su certificación hace tres años, científicos fuera de China expresaron inquietudes acerca de su seguridad. No fue suficiente para despejar sus temores que el laboratorio fuese edificado en terrenos no inundables, ni que la construcción pudiera resistir un terremoto magnitud 7 en una zona no sísmica.

La política internacional, motorizada por las rivalidades entre las grandes potencias, no iba a dejar pasar la posibilidad de que el COVID-19 se haya originado en ese laboratorio de Wuhan, y posteriormente escapado de él para provocar la pandemia. Algo tan estremecedor revelaría incapacidad de parte de los chinos, además de irresponsabilidad y deshonestidad para admitir lo ocurrido y enfrentar las consecuencias.

Pero aparte de esa dimensión geopolítica, el origen del virus tendría insospechados efectos económicos. En las leyes de varios países existen los llamados “Actos de Dios” o de la Naturaleza, que son eventos fuera del control de la humanidad, y cuya presencia puede eximir de responsabilidad por determinados incumplimientos contractuales, activar o invalidar pólizas de seguro, y poner en marcha programas de ayuda. Suministros de mercancías, pagos pendientes y proyectos de construcción, por ejemplo, pueden ser detenidos sin perjuicio para la parte afectada.

Pero si el virus fue creado por los chinos, esas cláusulas no serían aplicables, lo que hace que muchos prefieran que el asunto no se siga averiguando.