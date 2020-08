Distancia problemática

La lectura diaria de los nuevos casos comprobados del Covid-19, acompañados por las menores pero más sombrías cifras de los fallecidos, establece una clara prioridad para la atención de las nuevas autoridades gubernamentales. La preservación de la salud de la población requiere de medidas apropiadas para detener los contagios, más efectivas que las tomadas previamente.

Entre los lesionados por el virus se encuentra la educación. Los esfuerzos, como es lógico, se han centrado en el uso de mecanismos alternativos de aprendizaje a distancia. Afortunadamente a ese respecto, el país cuenta con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones, lo que hizo posible las conexiones por vía electrónica entre estudiantes y profesores, aunque limitadas por la tasa de penetración del internet en los hogares. Es indudable que el empleo de esas tecnologías ha requerido de un gran esfuerzo de parte de maestros y planteles docentes, muchos de ellos no habituados a utilizarlos, o carentes de los equipos e instalaciones necesarios.

Pero el que se hubiera podido mantener la docencia por esas rutas alternativas, no significa que también la calidad de la enseñanza se haya podido mantener, con el agravante de que partimos de niveles que están entre los más bajos del mundo. No parece haber ningún estudio que indique que el cierre de las escuelas, aquí o en otros lugares, sea beneficioso para el aprendizaje, o que la docencia remota sea superior a la educación recibida en las aulas. Como complemento de esta última puede jugar un importante papel, pero no como reemplazo de ella.

Por supuesto, no somos el único país que está en esta situación. Datos del Banco Mundial revelan que a mediados de julio el número de estudiantes afectados por el cierre de las escuelas en 128 países ascendía a 1,133 millones. Si el nivel educativo desciende en todos esos países también, quizás el virus no haga bajar más nuestra posición en el índice educativo internacional.