Son muy populares, en algunos círculos políticos y económicos, las enseñanzas acerca de los pasos a dar para ganar una guerra. Lecciones respecto de la estrategia apropiada para superar a los rivales en el campo de batalla, son trasladadas a otros escenarios, que aunque en apariencia lucen ser menos sangrientos, no dejan de ser letales y violentos.

Parte esencial de esas estrategias es conocer al enemigo y, no menos importante, conocerse a sí mismo. Hay que identificar las fortalezas y debilidades del adversario, pero también las propias. De ello con frecuencia se desprende la dura realidad de que los recursos disponibles para combatir son limitados, lo que hace imprescindible no sólo emplearlos sabiamente, sino también decidir cuándo utilizarlos.

En la batalla contra el virus de la pandemia, varias de las características del adversario se están descubriendo ahora, permaneciendo desconocidos algunos aspectos significativos. El conocimiento científico avanza gradualmente, en un frente amplio y uniforme que abarca a todo el mundo. Esa uniformidad, sin embargo, no existe en cuanto a las respuestas de los agredidos. La disponibilidad de recursos difiere grandemente de uno a otro país, y cada cual actúa por su cuenta, sin mayor solidaridad entre ellos.

Quizás fue por el alegado origen del virus en especies de murciélagos, que en nuestro país se adoptó un modelo de respuesta dual. De noche, las personas recluidas en sus casas, y de día en libertad de circular por las calles, como si el virus sólo trabajara cuando el sol se acuesta. Pero sin que importe cuál haya sido la razón, los recursos se han ido consumiendo. El cierre de la mayoría de las actividades económicas ha venido drenando las arcas familiares y empresariales, sin que el modelo dual pueda controlar los contagios. No es extraño que contrario a otros países no sepamos en qué punto de la curva estamos, y que no tengamos proyecciones respecto de cuándo desaparecerán los nuevos casos.