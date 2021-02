﻿Artificio duradero

Según los principios básicos tradicionales de la economía, lo que está sucediendo con el bitcoin es inexplicable. Habiendo sido considerado como un artificio pasajero surgido durante la crisis financiera del 2008, ver ahora su precio romper un record tras otro, y observar que está siendo aceptado por un creciente número de empresas, equivale a contemplar algo así como un episodio de locura colectiva, del cual muchos saldrán perjudicados y sólo unos pocos beneficiados.

El anuncio de la compañía Tesla de que pronto aceptaría pagos en bitcoin por sus vehículos eléctricos, y de que había invertido 1,500 millones de dólares en él, llevó el precio de esa moneda virtual al día siguiente a más de 43 mil dólares. A pesar de que Tesla y su controversial presidente Elon Musk son conocidos por sus apuestas arriesgadas, no representativos de la generalidad de las corporaciones, el anuncio tuvo un gran impacto como indicio del avance del bitcoin en la economía formal, alejado de su sórdida vocación de ser utilizado principalmente en transacciones ilícitas y para el lavado de fondos.

Ante la persistencia del bitcoin, ya no descartable como un fenómeno estrictamente transitorio, los analistas económicos se han empeñado en indagar las causas de su visible vitalidad. Admiten en ese sentido que aunque su precio sigue sujeto a amplias fluctuaciones, usualmente una señal de la presencia de fuerzas especulativas, la tendencia ha sido al alza. Reconocen también que el aumento de precio no es realmente su mayor éxito, pues no fue diseñado como un activo de inversión, sino su uso en compras, ventas, préstamos, pagos de deudas y salarios. Y algunos vinculan su avance con las políticas monetarias de los más importantes bancos centrales, las cuales se han apartado de los esquemas habituales.

Es posible que el reemplazo de los intereses por las ganancias de capital haya minado la confianza en las monedas tradicionales, dejando el campo abierto para las criptomonedas.