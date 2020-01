Bajo el agua

Para los dominicanos, la adquisición de una vivienda es una de las inversiones más seguras que podamos hacer, mucho más que comprar un automóvil, una obra de arte o algún electrodoméstico. Afianzadas sobre la tierra, las viviendas proyectan una imagen de estabilidad, cobertura, albergue y protección.

Esa percepción puede variar por el cambio climático, pues es posible que lo que hoy es tierra firme y seca, esté dentro de unos años debajo del agua. Inicialmente la zona podría ser afectada por inundaciones recurrentes cada vez más frecuentes, hasta quedar cubierta permanentemente por el agua, contribuyendo a ello la mayor intensidad de las tormentas y el deshielo de las regiones polares. De ser buenas inversiones en viviendas y terrenos, pasarían a ser pérdidas para sus dueños.

Pero en la economía las pérdidas son acompañadas por ganancias, aunque quienes sufren las primeras no sean los mismos que consiguen las segundas. Como la compra de una vivienda es normalmente una inversión de largo plazo, es lógico que los adquirientes quieran saber no sólo lo que pueda suceder próximamente, sino también lo que es probable que ocurra en un futuro más distante. Aun cuando vaya a comprar un apartamento en un piso alto de una torre, no les convendría que el área donde la edificación está ubicada vaya a ser afectada por las inundaciones. Hay, pues, demanda por esa información, y hay quienes la suministran por un elevado precio en los EE.UU. y otros países.

Ese negocio, sin embargo, está amenazado. Una fundación estadounidense ha desarrollado un complejo modelo computarizado que toma en cuenta las características de cada sitio y calcula las probabilidades de inundación a diferentes plazos. Un conjunto de ocho universidades correrá el modelo con los parámetros específicos del lugar y pondrá los resultados a disposición de compradores, promotores, aseguradores y autoridades municipales. Para obtenerlos, bastará buscarlos en internet con la dirección del sitio.