Breve transición

En países en los que más de dos candidatos presidenciales cuentan con apoyo significativo, el establecimiento de una segunda vuelta en los comicios tiene la gran virtud de reducir la propensión de los votantes a no votar por su candidato preferido si éste no ocupa uno de los dos primeros lugares. Esto así pues si sólo hay una primera y única jornada electoral, el votante podría preferir apoyar al candidato que considere como menos malo entre los que sí parecen poder triunfar, evitando de ese modo desperdiciar su voto.

Pero dado que no se sabe si las segundas vueltas serán o no serán necesarias, eso conduce en nuestro país a que si no las hay, en condiciones normales el período de transición de tres meses pueda ser excesivamente largo. Ése es un lapso proclive a crear incertidumbre y especulaciones, apto para generar conjeturas y dar pie al uso de influencias, por no mencionar la posibilidad de que pudieran surgir, o proseguir, prácticas administrativas inapropiadas.

Este año, en cambio, sucede lo opuesto. A pesar de que no habrá una segunda vuelta, el período de transición es inusualmente breve, resultado de la posposición de los comicios por la pandemia. Los partidos y sus candidatos, por supuesto, no estuvieron con los brazos cruzados sin hacer nada a ese respecto. Fueron conformando sus equipos para cada sector, presumiéndose que de ellos saldrán los funcionarios que ocuparán las posiciones directivas en las áreas correspondientes. Lo que se redujo, por lo tanto, no fue el tiempo para poner a esos equipos en marcha, sino el tiempo para que éstos interactuaran con los funcionarios salientes y recibieran de ellos los documentos y pormenores relevantes.

Hay quienes no asignan mayor importancia a ese proceso de transición, pues señalan que a veces la voluntad para colaborar es limitada, la documentación entregada es incompleta, y es común que dentro de las dependencias oficiales haya individuos dispuestos a suplir las informaciones pertinentes.