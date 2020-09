Carrera por el mercado

Se estima que en el mundo habitan alrededor de 7,500 millones de personas. Si viéramos la producción de una vacuna efectiva contra el COVID-19 como un proyecto, ese sería el enorme mercado potencial para el producto. Y la perspectiva mejoraría aún más si se requirieran dos dosis para conseguir la inmunidad, pues la cifra sería entonces de 15,000 millones de unidades. Y eso no incluye las vacunaciones de refuerzo, si sucede que la inmunidad cesa luego de transcurrido un período de tiempo.

Por supuesto, ese cálculo es sólo teórico. Se sabe que numerosas personas, sobre todo en países pobres, no tendrán acceso a la vacuna, y que otros no querrán vacunarse aunque pudieran hacerlo. Se desconoce cuántos habrá en ambas situaciones, pero aun suponiendo que sean muchos, no parece haber duda de que el mercado para la vacuna será muy amplio.

Entre los laboratorios que están desarrollando las vacunas existe, por lo tanto, una carrera por ser el primero en tener un producto autorizado para la venta, competencia ésta que se extiende a los países donde están ubicados. A los beneficios económicos se añade un componente político, el cual pudiera fragmentar el mercado en áreas nacionales protegidas por las autoridades.

Pero como dijo Esther Orozco, representante de México en una agrupación internacional para el combate de las epidemias, no importa que la vacuna que su país está desarrollando llegue más tarde que las de algunas otras naciones, pues el mundo va a necesitar más de una vacuna, e indicó que espera que México supla parte de esa necesidad aunque no sea el primero en llegar a la meta.

Y aparte de su propia vacuna, México está participando en las pruebas de vacunas italianas y rusas, se apresta a ser parte de las pruebas de empresas como Sanofi, Johnson & Johnson y compañías chinas, firmó un acuerdo con AstraZeneca para producir localmente su vacuna, y ha concertado alianzas que le aseguran recibirá 200 millones de dosis para su población.