Coalición en duda

De acuerdo con las declaraciones del presidente Biden, los EE.UU. están de regreso al escenario internacional. Atribuyendo a la política de “América primero” enarbolada por su predecesor haber dejado a “América sola”, prometió reiteradamente que su país reasumiría su rol al lado de sus aliados. Aunque estos últimos están esparcidos por todo el mundo, y Biden mencionó varias veces a Latinoamérica como una región prioritaria, sus referencias a los aliados tuvieron primordialmente en la mira a las naciones europeas. Y dado que las relaciones con el Reino Unido fueron cultivadas por la administración de Trump como premio por la decisión de salir de la Unión Europea, fue a la reparación de los lazos con los integrantes de esta última a la que Biden otorgó una mayor urgencia.

Pero cuando de por medio están intereses económicos, la reciprocidad tiene sus límites. A pesar de celebrar el compromiso de los EE.UU. con objetivos conjuntos, incluyendo la lucha contra el cambio climático y la defensa colectiva, la Unión Europea no se abstuvo de firmar con China un amplio acuerdo de inversiones recíprocas, el cual permitirá a empresas europeas tener más acceso al vasto y rápidamente creciente mercado nacional chino. Biden había solicitado que la firma se pospusiera hasta después del 20 de enero, a fin de evaluar con los EE.UU. diversos asuntos relacionados con los derechos humanos, empleo coercitivo de fuerza laboral y la represión en Hong Kong. Los europeos, no obstante, no retrasaron sus planes y el acuerdo fue firmado el 30 de diciembre pasado.

La Unión Europea describe el acuerdo como un simple mecanismo para facilitar las inversiones. La señal que envía sin embargo, es la de que puede ser difícil para los EE.UU. enrolar a otras naciones en esfuerzos para crear una coalición que actúe como un contrapeso a la expansión económica, tecnológica y militar de China, sobre todo si ello implica tener que sacrificar oportunidades económicas.