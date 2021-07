En varias ocasiones pasadas, a medida que la inflación fue erosionando el poder adquisitivo del peso, el dólar fue ocupando su lugar. Historias similares han ocurrido en otros países cuyo nivel de precios sube aceleradamente, al ser un mecanismo utilizado por empresas e individuos para preservar sus ingresos y patrimonios. Existe una relación entre la velocidad del proceso y el grado de inflación, se observa que el tiempo promedio de retención de la moneda nacional antes de convertirla a otras monedas, es tanto menor cuanto más intensa sea el alza del índice de precios. Dicho de otra forma, mientras más pronto se deprecia la moneda local, más rápido la población desea salir de ella.

Pero aunque esa experiencia es larga y concluyente, el auge de las criptomonedas ha introducido un elemento novedoso, que se suma como alternativa a las divisas tradicionales como el dólar y el euro. Venezuela ofrece un ejemplo en ese sentido.

Sumido en una hiperinflación que se calcula llegó al 6,500% el año pasado, es lógico que el bolívar, la moneda venezolana, no inspire confianza alguna. La única semblanza de estabilidad la provee el dólar, al cual la población acude para proteger sus reservas de dinero. Pero no sólo las tenencias se convierten, sino que ya las transacciones se efectúan en dólares, se estima que dos terceras partes de ellas se realizan en esa moneda.

El dólar, no obstante, ha encontrado un competidor inesperado en las monedas digitales. Las reseñas de incrementos fabulosos en el valor de algunas de las criptomonedas, les añade un factor de atracción que las divisas tradicionales no ofrecen. Evaluaciones revelan que Venezuela está entre los primeros cinco países con más visitas a páginas de compra y venta de monedas digitales. Y aunque cada vez más establecimientos aceptan pagos en bitcoins, ethers y otros instrumentos, las criptomonedas tienden a ser preferidas no tanto para transacciones sino como opción para el ahorro.