Componente delictivo

Es habitual creer que la situación económica ejerce una gran influencia sobre el resultado de las elecciones. Las encuestas de opinión a nivel mundial así lo comprueban, avalando la percepción de que a los partidos de gobierno les va mucho mejor cuando la economía marcha bien, y peor cuando ocurre lo contrario.

Pero no hay tampoco que irse al extremo de excluir la influencia de otros factores. En nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, la inseguridad ha surgido como una de las mayores inquietudes que inciden en las preferencias del electorado, al punto de que varios de los cambios de rumbo político acontecidos en la región son atribuidos a dicha preocupación. Y sus consecuencias no distinguen entre derecha e izquierda. Igual sucede que la derecha reemplace a la izquierda, como ocurrió en Brasil, o que sea la izquierda la que desplace a la derecha, como fue el caso de México. Los votantes desean escapar de la inseguridad, tener tranquilidad en sus hogares y garantías para sus familias, y es más fácil para un candidato opositor prometer hacerlo, que para un gobierno explicar por qué no lo ha logrado.

En las recién pasadas elecciones presidenciales en El Salvador, fue notoria la influencia de la inseguridad en la derrota del partido oficialista. Uno de los puntos enarbolados por la oposición fue la alegada incapacidad de las autoridades para detener el auge de la delincuencia, situación que le ha merecido al país el dudoso y quizás exagerado reconocimiento de ser el más violento del mundo.

Según describen observadores independientes, la vida de las personas está condicionada por las actuaciones de las pandillas. Estimados apuntan a que pueden tener hasta 60,000 miembros, equivalente al 1% de la población de ese país, controlan vastas porciones territoriales, extorsionan empresas, y son un poder económico, político y militar. Su apoyo a un candidato puede ser la diferencia entre que gane o pierda las elecciones.