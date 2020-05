El turismo, los restaurantes, cines, discotecas, espectáculos artísticos y, en sentido general, las actividades ligadas al entretenimiento, son probablemente los sectores en los que primero pensamos cuando se mencionan los perjuicios económicos de la pandemia. No deben pasarse por alto, sin embargo, los comercios que tuvieron que cerrar sus puertas por disposición de las autoridades. Algunos buscaron alivio vía ventas en línea, con entregas a domicilio, pero éstas no se equiparan con los volúmenes dejados de vender por causa del cierre de los establecimientos. Sólo aquellas tiendas por departamentos que incluyen áreas de supermercado pudieron mantenerse asequibles a los consumidores, aunque la demanda por bienes no esenciales haya descendido substancialmente. Siendo la nuestra una economía en la que los servicios han incrementado su peso relativo, el comercio representa una fuente muy importante de empleos y debe recibir el respaldo que necesita para subsistir.

En los EE.UU. el deterioro del comercio es notable. Grandes cadenas atraviesan por situaciones críticas, sobre todo aquellas a las que la pandemia encontró con altos niveles de deuda. El caso de Neiman Marcus, cuyas deudas ascienden a US$4,800 millones, ilustra esta situación, y pone de relieve que las actuaciones de fondos especulativos de inversión pueden culminar debilitando las empresas que toman bajo su control. Esto así pues esos fondos suelen financiar las compras de las acciones de esas compañías con préstamos contratados por las propias empresas, resultando en altos niveles de endeudamiento que disminuyen su capacidad de resistencia ante la eventualidad de una crisis.

Desde ese ángulo, igual que son más afectadas por el virus las personas con condiciones previas de salud, también las empresas más vulnerables son las que disponen de poca liquidez, operan con pequeños márgenes de beneficio, cuentan con instalaciones obsoletas, o enfrentan competidores más eficientes.