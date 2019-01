Consecuencias perjudiciales

Teniendo en cuenta los resultados comerciales del tratado DR-CAFTA para nuestro país, no es extraño que se reclame su modificación. Industrias antes radicadas aquí han sido trasladadas a Centroamérica. Instalaciones productivas que antes se dedicaban a fabricar productos ahora se utilizan para ensamblar, envasar y almacenar artículos que vienen de fuera, con menos personal que el que previamente empleaban. Y los agricultores dominicanos aguardan ansiosos el golpe que las próximas desgravaciones y liberalizaciones supondrán para su existencia.

Se ha llegado a decir que la República Dominicana no supo, o no quiso, negociar con mayor efectividad para lograr proteger mejor sus sectores productivos. Puede que sea más correcto, sin embargo, poner de relieve las circunstancias en que las discusiones se llevaron a cabo. En ellas hubo que buscar la entrada a un acuerdo que ya estaba siendo negociado por los demás países, sin que hubiera una acogida particularmente calurosa de parte de Centroamérica, más interesada en su acceso al mercado estadounidense que en incluir potenciales competidores. Pero sea cual haya sido la destreza de nuestros representantes, las consecuencias son evidentes y se plantea ahora tratar de impedir perjuicios adicionales.

En medio del asunto está la agricultura. Resulta ser que el país que solía llamarse a sí mismo el granero del Caribe, no puede competir con otros productores de la región, especialmente los EE.UU. No es que hayamos dejado de ser el granero que se decía que éramos, apuntan los afectados y autoridades del sector, sino que a lo que no podemos hacer frente es a los subsidios otorgados a los productores extranjeros. Se impone revisar el convenio, añaden, para poner las cosas en orden y evitar distorsiones que alteran los flujos comerciales y ahogan a nuestros productores.

Con ese propósito ha sido anunciado que el gobierno dominicano procurará abrir negociaciones con los demás socios.