Detalles invisibles

Se observa en los países latinoamericanos una notoria insatisfacción con gobernantes que poco tiempo atrás, cuando eran candidatos, estaban en la cima de su popularidad. Muchos lamentan haber votado por ellos. La efectividad de los sistemas democráticos para lograr que los mejores candidatos sean electos, depende de la capacidad de los votantes para percibir los detalles. Por lo general, todos los candidatos ofrecen hacer cosas beneficiosas para la población, desde construir importantes obras públicas hasta crear numerosos empleos. Para que su selección sea la más apropiada, los votantes no deben limitar su visión de las propuestas a los grandes planteamientos. Tienen que ir más allá, a los detalles y a los indicios que los candidatos dejan a su paso, a fin de conocer sus habilidades y verdaderas intenciones.

En un mundo en que los regímenes autoritarios están siendo presentados como más eficientes que los genuinamente pluralistas, es importante que los candidatos que sean electos no sean los incapaces o mediocres, pues no desempeñarán la labor que se espera de ellos y harán disminuir la confianza popular en el sistema democrático.

Pero percibir esos detalles es más difícil de lo que aparenta ser. Una teoría psicológica comúnmente aceptada postula la existencia de ceguera selectiva. Las imágenes que alguien ve, o los conceptos que escucha, son sometidos de forma espontánea, no intencional, a un proceso mental de escrutinio, por medio del cual esa persona prioriza los detalles que concuerdan con lo que ella anticipa, y pasa por alto aquellos que difieren de sus expectativas al respecto. Por ese motivo, votantes consultados acerca de lo que un candidato dijo, o del contexto dentro del cual hizo sus declaraciones, con frecuencia no reportan haber notado aspectos que aunque relevantes para poder formarse una opinión cabal, no coinciden con el perfil e intenciones del candidato que dichos votantes le atribuyen.