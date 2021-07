Deudas múltiples

No hace falta ponerle apellido. Cuando se habla de “la deuda”, no parece haber duda de que se trata de la deuda pública. Sucede así en medios de prensa, círculos empresariales, debates académicos y conversaciones casuales. Algunos reaccionan con alarma, mientras otros dicen no estar preocupados, pero es difícil no reconocer que su monto ha venido aumentando en nuestro país de forma en apariencia inexorable, para llegar a porcentajes del PIB que hace unos pocos años hubiéramos considerado inaceptables. Esa misma situación se repite en muchas otras naciones.

Ocurre, no obstante, que las deudas privadas, sean éstas familiares, personales o empresariales, lucen estar creciendo también a pasos agigantados alrededor del mundo. Desafortunadamente, la información al respecto es más limitada y fragmentaria, lo que impide medir su comportamiento con precisión equivalente a la que es factible en relación con las deudas públicas.

Los datos publicados por el FMI abarcan sólo un grupo de países, entre los cuales no se encuentra el nuestro. De hecho, de toda Latinoamérica, sólo Chile figura en el informe con todas las clases de obligaciones. Pero las cifras de los que sí están en el grupo, muestran una definida tendencia al alza durante el período 1995-2019, siendo conveniente excluir el 2020 por éste ser claramente anómalo debido al impacto de la pandemia sobre las actividades económicas.

De un 178% del PIB en el 1995, la deuda privada total, incluyendo todos los instrumentos, aumentó al 270% del PIB en el 2019. Son notorios los casos de Luxemburgo (458%), Irlanda (361%) y Chipre (355%), resultantes de su rol como lugares de registro de transacciones financieras. En lo que concierne a las deudas de los hogares, éstas se elevaron desde el 37% del PIB en 1950 al 89% del PIB en el 2019.

El nivel de la deuda privada incide sobre la estabilidad de los presupuestos personales, los planes corporativos y la exposición al riesgo cambiario y de tasas de interés.