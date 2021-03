﻿Diplomacia de vacunas

A la llegada del nuevo gobierno dominicano en agosto del año pasado, las señales indicaban que el país estaría firmemente alineado con los Estados Unidos. Como resultado de esa política, parecía que los vínculos con China, el principal rival de los EE. UU. en el ámbito internacional, se ubicarían en un segundo plano, importante sin duda, aunque sin ser los más prioritarios. Todavía, Trump era presidente y podía triunfar en los comicios de noviembre, pero era previsible que un eventual gobierno demócrata, también, continuaría la disputa con los chinos por el primer puesto en la escala del poder mundial. A pesar de que tales consideraciones no han variado en los meses transcurridos desde ese entonces, es posible que la lucha contra la pandemia nos haya brindado una oportunidad para reflexionar.

El empleo de vacunas chinas no formaba parte de los planes originales de inmunización. La inglesa de AstraZeneca lucía ser el pilar fundamental, y a ella se sumó después la estadounidense de Pfizer. No obstante, la presión por los contagios, los retrasos en las entregas de las vacunas y los programas iniciados en otras naciones latinoamericanas, nos convencieron de recurrir a la India, con su versión de la vacuna inglesa, y sobre todo a China, la cual no vaciló en suplir las vacunas y demostrar su sentido de solidaridad.

La menor gravedad de la situación sanitaria en China facilita que disponga de vacunas para enviarlas a otras naciones, pero es evidente que su forma de gobierno la coloca en una mejor posición de hacerlo. En los EE. UU., dadas las limitaciones en la inmunización de su propia población, la opinión pública podría reaccionar vigorosamente en contra de que el gobierno retirara lotes de vacunas para suplirlas a países extranjeros. La flexibilidad para actuar en esa dirección es, por lo tanto, más reducida.

Mostrando buscar una posición equilibrada, las prioridades diplomáticas del gobierno dominicano estarán enfocadas en los EE. UU., China y Haití.