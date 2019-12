$!Excepción a la modernidad

Durante años los dominicanos estuvimos adquiriendo mercancías hechas en Hong Kong. Sabíamos que venían de allá porque así lo decían las etiquetas y los envases en que estaban empacados. Ignorábamos, y no nos habría importado saberlo, que gran parte de esos bienes provenían realmente de China continental. Llegaban a Hong Kong, donde eran organizados y envasados, para ser exportados como producidos en esa colonia británica. Eran tiempos de conflicto y convenía a los chinos hacerlo así.

No hay que decir que ya no sucede igual, y el sello de hecho en China lo vemos escrito a diario en muchas de las cosas que utilizamos. Pero a pesar de que Hong Kong no es ya el canal obligado de salida de esos productos, el enclave, bajo un régimen semiautónomo especial, conserva una aureola de dinamismo y modernidad. Se considerara como más avanzado y desarrollado que el resto de China, a la vanguardia de las innovaciones, y en disfrute de un grado de libertad que propicia la creatividad a pesar de los actuales disturbios.

En un aspecto, sin embargo, parece haber quedado rezagado. Según datos acerca de las compras efectuadas con tarjetas de crédito, la población de Hong Kong prefiere pagar en efectivo.

Una de las causas de esa preferencia surge del pasado comercial de Hong Kong. Como punto de distribución de productos fabricados en China y otros lugares, la ciudad se convirtió en un imán para visitantes procedentes de todo el mundo. En cierto modo, pasó a ser un gigantesco centro comercial, con plazas accesibles esparcidas por todo el territorio. La gente va a las tiendas, escoge lo que desea, y hace sus compras personalmente de la forma tradicional, por lo que el porcentaje adquirido en línea está por debajo del vigente en muchas otras ciudades chinas.

Y a esa causa se añade la costumbre de hacer pagos en efectivo, derivada de la multiplicidad de monedas que había en circulación, aceptadas por tiendas, hoteles y demás establecimientos.