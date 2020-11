Exportaciones combinadas

Durante años las exportaciones dominicanas estuvieron dominadas por un pequeño grupo de bienes. El azúcar ocupaba el primer lugar y otros productos agrícolas, como el café, el tabaco y el cacao completaban la lista. A esos rubros se unieron después la bauxita y más adelante el ferroníquel, mientras los guineos brillaron por un tiempo para luego desvanecerse. En todo ese lapso los servicios también brillaron, pero por su ausencia. Éstos hicieron sentir su presencia sólo cuando los turistas comenzaron a llegar.

Hoy nuestras exportaciones están compuestas tanto de bienes como de servicios, lo que es sin duda un avance en comparación con lo que antes sucedía. La apertura de las zonas francas, por su lado, añadió otro elemento de diversificación que ayudó a que los ingresos de divisas fueran más resistentes a las crisis.

Pero una característica interesante de la mezcla de bienes y servicios exportados es que ambos ocupan espacios propios dentro de la economía, y tienden a ser el resultado de las operaciones de compañías distintas. A ese respecto, en un artículo publicado en marzo de este año, los economistas Andrea Ariu, Florian Mayneris y Mathieu Parenti distinguen entre ese tipo de mezcla, y aquella en la que las mismas empresas exportan tanto bienes como servicios.

Esa distinción parecería ser intrascendente, pero los autores del artículo, utilizando datos europeos, determinaron que los exportadores que combinan bienes y servicios tienen mejores perspectivas de elevar su cuota de mercado que los que únicamente exportan bienes. Los autores atribuyen a los servicios la capacidad de atraer compradores para los bienes ya que permiten mercadearlos más activamente, a la vez que pueden servir para aumentar la percepción de calidad que el mercado tiene de ellos.

En parte ese resultado obedece a las imperfecciones de los mercados, por las que la información no es perfecta, los productos no son homogéneos y los competidores no son ilimitados.