Final conocido

El atractivo de una película de suspenso baja considerablemente cuando se sabe de antemano cómo terminará. Aún en ese caso quedan las actuaciones, las escenas, los diálogos y los momentos de acción, pero conocer el final hace que muchos espectadores pierdan interés.

Había pocas dudas de que el veredicto del juicio en el Senado estadounidense contra el presidente Trump no sería su destitución. Ya la mayoría republicana había decidido en su favor por razones partidarias. Se conocía el final, y eso afectó al número de personas que siguieron los procedimientos por la televisión.

Desde el punto de vista económico, para las televisoras los “ratings” de los programas son un asunto muy serio. Salvo canales de servicio público sin fines de lucro, la cuota que un programa tiene del total de espectadores mide su valor para los anunciantes, quienes tratan de maximizar el alcance de sus mensajes comerciales en los segmentos de edades que para ellos son prioritarios. De ahí que las televisoras tomen muy en cuenta las cifras que las agencias cuantificadoras de teleaudiencias proporcionan.

El número de espectadores fue descendiendo con el transcurso de los días, lo que no fue una buena noticia para los anunciantes. Pero tampoco lo fue para los senadores demócratas, quienes tenían en su mira a las elecciones de noviembre próximo. En efecto, sabiendo que el presidente no sería destituido, vieron en el proceso un medio para atraer a los votantes al lado demócrata, convenciéndolos de no apoyar la reelección del presidente. Para conseguir ese objetivo, sin embargo, era imprescindible que la teleaudiencia no declinara.

El juicio tuvo lugar en momentos en que las televisoras están sintiendo las consecuencias de la competencia de los servicios de películas en línea, como Netflix y otros, la cual incide especialmente en el área del entretenimiento. En ese contexto les perjudicaría mucho que también decaigan los índices de las programaciones noticiosas.