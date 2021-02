﻿Indicios enmascarados

Las actitudes personales ocupan un lugar destacado en los estudios acerca del comportamiento humano. Si las actuaciones y reacciones de las personas fuesen perfectamente predecibles, la precisión de los resultados generados por los modelos econométricos aumentaría grandemente. En sus intentos por anticipar esas actuaciones y reacciones, los economistas buscan indicios acerca del carácter y motivaciones de los individuos cuyo comportamiento es relevante para los fines del pronóstico.

Uno de esos indicios pudiera provenir del uso de las mascarillas faciales contra el virus COVID-19. Ya sabemos que su color y decoración, igual como sucede con la ropa, pueden revelar rasgos de la personalidad de los usuarios. Pero a lo que nos referimos ahora es a si las mascarillas son empleadas o no, así como al modo en que se utilizan.

Una investigación a ese respecto fue publicada en la revista Letras Económicas en diciembre pasado. En ella sus autores, tres economistas israelíes encabezados por Yossef Tobol de la Universidad Tecnológica de Jerusalén, vinculan el uso de la mascarilla con la propensión a la deshonestidad. Partiendo de la obligatoriedad de uso establecida en Israel, acompañada de la imposición de sanciones por incumplimiento, los investigadores encontraron que quienes utilizaban la mascarilla de forma incorrecta, por ejemplo alrededor del cuello o dejando la nariz descubierta, eran más propensos a mentir en otras circunstancias que los que las llevaban de forma apropiada, o que quienes simplemente no las usaban. Su uso incorrecto revelaba una falta de convicción en relación con la necesidad y responsabilidad de utilizarlas, una inclinación a la simulación, y una disposición a ajustar la colocación ante la presencia de la policía u otra autoridad. Sin que implique, por supuesto, alabar el comportamiento de quienes no llevaban mascarilla alguna, ellos no ocultaban el incumplimiento y estaban dispuestos a enfrentar la penalidad por su decisión.