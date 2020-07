Indisciplina ambiental

Las escenas han sido contundentes. Con los contagios virales en aumento y el número diario de fallecidos como un triste recordatorio, han circulado imágenes de personas agrupadas en actividades festivas, sin distanciamiento ni mascarillas, en apariencia alegremente ajenos a todo cuanto les rodea. Pueden quizás sentirse inmunes a la enfermedad, o entender que no les pasará nada grave si son infectados, pero aun si eso fuera cierto, ellos pasan por alto que pueden transmitir el virus a otras personas, más propensas a sufrir consecuencias de mayor envergadura.

Es evidente que estamos frente a casos de flagrante indisciplina social, que revela la presencia de un alto grado de irresponsabilidad individual. Tal actitud adquiere una especial visibilidad en la situación actual, por sus implicaciones sobre la salud propia y ajena, pero no es realmente nueva. Como nación la hemos estado padeciendo desde hace tiempo en lo que concierne al medio ambiente.

Si fuésemos a enmarcar ese comportamiento en términos económicos, podríamos decir que se trata de externalidades negativas no compensadas, que vienen a ser algo así como delitos sin sanción. Las externalidades son efectos sobre otras personas que la actuación de alguien provoca, y pueden ser beneficiosas o perjudiciales. En cuanto al medio ambiente, son mayormente lesivas, lo que equivale a decir que generan costos para los demás. Y no son compensadas, pues quienes causan esos costos no pagan para resarcir a los perjudicados.

La tarea ambiental que el país debe afrontar es enorme y será difícil llevarla a cabo sólo con base en recursos públicos. De ahí que se requiera interiorizar las externalidades, sea vía mecanismos de compensación o mediante un cambio en la actitud de la población. Esto último sería lo ideal, pues es mejor evitar los daños que tener que resarcirlos, pero no será posible lograrlo sin el concurso de la educación, comenzando por los padres y los profesores.