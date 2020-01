Inspecciones laborales

Con la finalidad de evitar comportamientos desleales, en los primeros tratados de libre comercio se ponía mucha atención al cumplimiento de lo que se conoce como reglas de origen, por medio de las cuales se definen los requisitos que un producto debe cumplir para poder ser considerado como elaborado en un país miembro del convenio, usualmente consistentes en la fijación de un porcentaje mínimo de valor agregado nacional. Si no llegaba a ese porcentaje, el producto no calificaba para recibir el tratamiento aduanero especial contemplado en el tratado. También se vigilaba que los gobiernos no otorgaran subsidios no permitidos a los productores de sus países, y se controlaban los mecanismos de comercialización que conllevaban discriminar entre precios de venta locales y precios de exportación.

Pero además de ese tipo de medidas, en el convenio comercial negociado entre los EE.UU., México y Canadá, sucesor del Nafta y bautizado como T-MEC, la vigilancia parece que llegará más lejos. Inspectores estadounidenses podrían trasladarse a México periódicamente, al menos una vez cada seis meses, para verificar directamente, sobre el terreno, el cumplimiento por parte de México de las leyes laborales pactadas. No sólo eso, sino que sería abierta una línea de denuncias para que los trabajadores en México puedan informar a las autoridades de los EE.UU. acerca de violaciones a las regulaciones, incluyendo restricciones a la libertad sindical e incumplimientos de pactos colectivos. Las revisiones se centrarían en ocho sectores prioritarios, y el gobierno mexicano se comprometió a asignar un presupuesto con el propósito de implementar las reformas laborales necesarias.

Hay que aclarar que el interés estadounidense en este asunto no obedece a una súbita preocupación por el bienestar y los derechos de los trabajadores mexicanos. Su propósito es disminuir la ventaja comercial comparativa de México proveniente de menores costos laborales.