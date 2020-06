$!Interrupciones pandémicas

Numerosas empresas cuentan con pólizas de seguro que las protegen en casos de que sus operaciones se detengan por causas ajenas a su voluntad. Conocidas como coberturas de interrupción de negocios, ellas resarcen a la empresa por los perjuicios derivados de un cese forzoso de actividades. Los motivos son variados, siendo los huracanes especialmente notables por su frecuencia en algunas zonas, incluyendo la República Dominicana. Dado que las empresas continúan incurriendo en gastos durante esos eventos, el seguro reemplaza los ingresos dejados de recibir a fin de que ellas puedan hacer frente a sus nóminas de personal, rentas, impuestos, préstamos y otros compromisos, e incluso puede financiar el traslado a una ubicación temporal.

El COVID-19 tomó de sorpresa a todo el mundo, incluyendo a los aseguradores. En principio, el cese de operaciones ordenado por un gobierno para combatir los contagios podría considerarse como un evento cubierto por el seguro, por el tiempo pactado en la póliza si la empresa está protegida contra la interrupción del negocio. No hay que ser un experto actuarial para saber, sin embargo, que las pérdidas monumentales sufridas por las compañías a nivel mundial representarían un tremendo golpe para las aseguradoras y sus reservas.

De ahí que haya surgido un activo debate respecto de si la pandemia está cubierta o no. Si las epidemias están específicamente excluidas de la cobertura, el asunto queda debidamente esclarecido, y también sucede lo mismo aunque no estén excluidas, si los eventos admisibles están taxativamente enumerados y no las incluyen. Pero cuando no es así y existe margen de interpretación, era de esperar que disputas a ser resueltas en los tribunales proliferarán.

Algunos técnicos vinculan la cobertura con daños físicos al negocio o su entorno, lo que excluiría al virus al éste no provocar esa clase de daños, y otros proponen la creación de un seguro estatal para ofrecer la cobertura en el futuro.