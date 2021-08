Lamentable descrédito

Una mala experiencia en la vida de una persona puede hacer que ésta haga lo que pueda para que no le vuelva a suceder. A veces eso significa ser más cautelosa y tomar más precauciones. Pero en ocasiones el temor a que se repita puede provocar que esa persona se aleje por completo de cosas de las que no debería prescindir, como quien deja de bañarse en el mar o en una piscina luego de haber estado a punto de ahogarse.

La experiencia de nuestro país con la carretera desde Santo Domingo a Samaná, y su continuación por la península, no puede describirse como satisfactoria. A un costo de miles de millones de pesos, año tras año el dinero de los contribuyentes de impuestos se utiliza para compensar a la empresa concesionaria por no haberse llegado al volumen previsto de tráfico. Y eso sucede a pesar de que los peajes establecidos hacen que el costo del viaje para el usuario sea lo suficientemente alto como para disuadir a muchos. Bajar el precio podría estimular el uso, pero no necesariamente aumentar los ingresos. Y habría entonces un mayor deterioro de la vía y mayores gastos de mantenimiento. Ya se ha anunciado que salir del contrato será costoso.

Esa experiencia ha contribuido a deteriorar la imagen de las concesiones de obras de infraestructura al sector privado. Tendría alguien que presentar una oferta sin requisito alguno de compensación, financiamiento o aval para que pudieran superarse esas aprensiones. Y aun así probablemente quedaría la sospecha de que de una u otra forma vamos a salir perjudicados.

Es lamentable que eso suceda, pues la participación privada en la construcción de infraestructuras continúa siendo percibida por los organismos internacionales como un apoyo efectivo para una agenda de desarrollo. No sólo se trata de carreteras, sino de transporte urbano masivo, sistemas de agua potable, riego, represas y saneamiento ambiental.

Los efectos ecológicos del vertedero de la capital tampoco robustecieron el prestigio de las concesiones.