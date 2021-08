Liderazgo LED

A muchas personas no les agradan, pero la economía parece estar imponiendo sus designios. Las ventas de luces LED están creciendo más rápido que las de cualquier otro tipo de luminaria, y detrás de su auge están su durabilidad y menor consumo de electricidad. Estimado en un 85% respecto del costo de operación de los bombillos incandescentes, el ahorro en energía que la iluminación LED ofrece compensa con creces su mayor precio, el cual ha venido descendiendo. Disminuyen también el gasto en mantenimiento, reflectores, difusores y otros rubros. Y, como si todo lo anterior no fuese suficiente, no emiten radiaciones ultravioleta ni contienen mercurio.

Empresas como la holandesa Philips, la estadounidense General Electric, la alemana Osram, la coreana Seúl Semiconductor y la japonesa Nichia se disputan el mercado mundial de las luces LED. El desarrollo de pantallas de televisores, teléfonos y computadoras dio a algunos de esos participantes una ventaja competitiva. Su empleo alcanza hoy al alumbrado público, vehículos de motor, invernaderos, equipos médicos y dispositivos de vigilancia.

Igual que para muchas otras clases de productos, la región de Asia-Pacífico muestra las mayores tasas de expansión para las luminarias LED. Se observa que el crecimiento de la demanda está vinculado con las inversiones en construcción y obras de infraestructura vial, siendo el traslado de la población desde zonas rurales hacia centros urbanos un factor que contribuye al incremento de las ventas. A ese factor se suman los programas de incentivo que varias naciones han puesto en marcha a fin de estimular la utilización de las luces LED, entre ellos el que está siendo aplicado en la India.

Pero sabemos que la perfección es inalcanzable. Algunas controversiales investigaciones médicas señalan que las luces LED dañan la retina de los ojos de forma irreversible. Y un estudio de la Universidad de Amberes mostró que su uso en museos descolora las pinturas.