Ni primera ni segunda

Los números económicos estaban a su favor. Aunque basado en exportaciones de petróleo y minerales, el crecimiento económico de Bolivia había involucrado elevadas inversiones públicas, estabilidad macroeconómica y extensas reformas sociales. Y aunque el día antes de las elecciones, celebradas el domingo 20 de octubre, el FMI rebajó ligeramente su pronóstico del crecimiento para este año, desde el 4.0% al 3.9%, esa tasa seguía estando al tope en la región. Para el 2020, año de mucha incertidumbre en el contexto internacional, el estimado de crecimiento del 3.8% era prácticamente el mismo que el del 2019. En adición, el Fondo consideró que ese crecimiento sería logrado manteniendo baja la tasa de inflación, en 1.7% y 3.1%, en el 2019 y el 2020 respectivamente. Y, aún de mayor impacto social, calculó que la tasa de desempleo sería de un reducido 4% en ambos años, apenas un 0.5% más alto que el 3.5% registrado en el 2018.

Pero otros números, los de los votos, no le favorecieron tanto.

Pasados los comicios, se debatió si habría una segunda vuelta electoral. Morales decía haber ganado en la primera y la oposición reclamaba celebrar la segunda. Luego las protestas aumentaron, pidiendo la anulación de los comicios por indicios de fraude y, finalmente, la renuncia del presidente, como en efecto sucedió.

Se diría que la economía no ayudó a Morales, pero en realidad sí lo hizo, pues de no haber sido por ella la oposición habría ganado ampliamente en la primera vuelta. Ya en el 2016 los votantes en un referéndum rechazaron que el presidente se volviera a postular, pero una decisión del tribunal constitucional le permitió presentarse de nuevo. Y aunque las encuestas le daban como favorito, el entorno, incluyendo aspectos ambientales, no le era tan propicio en esta ocasión. Su base electoral indígena le apoyó, pero otros beneficiarios de sus políticas, incluyendo la policía y las fuerzas armadas, decidieron que el costo de que siguiera era demasiado alto.