Ojos atentos

Cuando algo importante sucede aquí, a veces decimos que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, como en las ocasiones en que servimos de sede de reuniones multinacionales. Las elecciones también son eventos propicios para que esa convicción se manifieste, incluyendo las celebradas este mes.

Pero aunque eso digamos, sabemos realmente que no es cierto que el planeta entero esté pendiente de lo que aquí pasa. No somos noticia de alcance mundial, salvo quizás casos de acontecimientos provocados por desastres naturales y otras causas terroríficas, dada la propensión humana a interesarse más por las calamidades ajenas. No obstante, podemos estar seguros de que sí hubo quienes estuvieron muy atentos a la forma como se desenvolvieron los comicios y a los resultados del proceso.

Esos ojos puestos sobre nuestras elecciones fueron los de los inversionistas que han adquirido, o pueden adquirir, bonos del gobierno dominicano en el mercado financiero internacional. Ellos, y los analistas que monitorean las perspectivas de los deudores, se mantienen alertas a fin de detectar circunstancias que pueden hacer cambiar el valor de dichos bonos. El objetivo es detectarlas a tiempo, antes que los demás, pues de ello depende que puedan salir a vender o comprar maximizando sus ganancias o minimizando sus pérdidas. Con ese fin, procuran identificar todas las posibles razones por las que el precio de los bonos pudiera cambiar, para de ese modo tomarlas en cuenta en sus decisiones de venta o compra.

Entre esas razones estaban las elecciones. Si hubieran sido muy cerradas y cuestionadas, habrían motivado pronósticos adversos y descensos en el precio de los títulos, haciendo más costoso para el país emitir nuevos bonos o refinanciar los existentes. Pero no sucedió así. Y otra razón era la perspectiva de un Congreso desafecto al gobernante electo, por sus implicaciones para la aprobación de leyes que sostengan la solvencia del país. Eso tampoco ocurrió.