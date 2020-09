Parecido inesperado

Muchos dominicanos desearían que nuestro país se pareciera más a los Estados Unidos. La economía, obviamente, pesa bastante en ese deseo, pues sería sin duda muy agradable que el nivel de vida aquí se asemejara al de allá. Pero aunque eso no luce estar sucediendo, por lo menos en otro aspecto se están presentando algunas coincidencias, con la diferencia de que no somos nosotros quienes nos estamos pareciendo a ellos, sino lo contrario, ellos a nosotros.

Cuando se celebran elecciones en la República Dominicana, y lo mismo ocurre en la mayor parte de Latinoamérica, los inversionistas se ponen en posición de alerta, listos para reaccionar ante eventos que puedan afectarles. Toman en cuenta, por supuesto, los cambios de políticas que un nuevo gobierno pueda aplicar, lo que es algo normal en esas circunstancias. Pero aparte de esos cambios, dentro de las inquietudes de los inversionistas está la posibilidad de que los resultados sean cuestionados, dando paso a etapas de confrontación e inestabilidad. Este año estuvieron vigilantes, y respiraron con más tranquilidad cuando nuestro proceso culminó sin incidentes.

En los EE.UU., fuera de los cambios de políticas, los inversionistas no suelen preocuparse por otras posibilidades por causa de las elecciones. Ahora, sin embargo, pareciéndose más a países como el nuestro, en los análisis de riesgo se está incluyendo allá una eventual situación de disputa acerca de los resultados de los comicios del próximo noviembre. En adición a mencionar que pudieran ser aplazados, se ha señalado que las votaciones anticipadas por correo u otros mecanismos, incrementadas en esta ocasión debido a la pandemia, son más vulnerables a fraudes, lo que abre la perspectiva de que ciertos resultados puedan ser considerados ilegítimos. Dado que la situación actual de la salud y la economía no favorece a la reelección, conviene al candidato del partido de gobierno que el porcentaje de votos anticipados no sea determinante.